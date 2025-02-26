AKP'li Yazar "Diploma Krizi İmamoğlu'na mı Yarar?" Paylaşımını Sildi
AKP'li Yazar "Diploma Krizi İmamoğlu'na mı Yarar?" Paylaşımını Sildi
Son günlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması. Başsavcılık İstanbul Üniversitesi'nden belge istedi. Taraflar belgelerini sundu. Olayın siyasi yönü ve hukuki yönleri sık sık medyada önümüze düştü. Hükümete yakın isimler diploma soruşturmasını sürekli öne çıkarırken Zafer Şahin bu sürecin farklı siyasi sonuçları olacağını öne sürdü. Kısa süre sonra bu paylaşımını sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde resmi başvuruyu imzalayan İmamoğlu'na lisans diploması üzerinden soruşturma başlatıldı.
Zafer Şahin ise bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Ardından paylaşımını sildi.
Paylaşımın silinmesi yazılı olarak kalmasından daha çok dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkileri de beraberinde getirdi.
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın