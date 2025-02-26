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AKP'li Yazar "Diploma Krizi İmamoğlu'na mı Yarar?" Paylaşımını Sildi

AKP'li Yazar "Diploma Krizi İmamoğlu'na mı Yarar?" Paylaşımını Sildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2025 - 16:17

Son günlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması. Başsavcılık İstanbul Üniversitesi'nden belge istedi. Taraflar belgelerini sundu. Olayın siyasi yönü ve hukuki yönleri sık sık medyada önümüze düştü. Hükümete yakın isimler diploma soruşturmasını sürekli öne çıkarırken Zafer Şahin bu sürecin farklı siyasi sonuçları olacağını öne sürdü. Kısa süre sonra bu paylaşımını sildi.

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Bir süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürüyordu.

Bir süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları sürüyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da ismi geçenler arasındaydı. Ancak Özel, İmamoğlu, Yavaş'ın olduğu üçlü zirvede Yavaş'ın aday adayı olmayacağı kararı çıktı.

Geçtiğimiz günlerde resmi başvuruyu imzalayan İmamoğlu'na lisans diploması üzerinden soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde resmi başvuruyu imzalayan İmamoğlu'na lisans diploması üzerinden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma aralarında rekabet olduğu söylenen iki başkan ve partinin odağının diploma soruşturmasında toplanmasına neden oldu.

Zafer Şahin ise bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Zafer Şahin ise bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Diploma soruşturmasının İmamoğlu'na 'mağduriyet zırhı' giydirdiğini iddia ederken Yavaş ve İmamoğlu'nun bu süreçte yaptığı güç birliğinin farklı siyasi sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Ardından paylaşımını sildi.

Ardından paylaşımını sildi.
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Paylaşımın silinmesi yazılı olarak kalmasından daha çok dikkat çekti.

Paylaşımın silinmesi yazılı olarak kalmasından daha çok dikkat çekti.
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Tepkileri de beraberinde getirdi.

Tepkileri de beraberinde getirdi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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