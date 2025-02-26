Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Soruşturmasına Gelen Tepkiler
Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Soruşturmasına Gelen Tepkiler
İstanbul Başsavcılığı İÜ'den Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına dair belgeleri talep etmişti. Diploma iptali dahil olmak üzere hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması istendi. Olay sosyal medyada da büyük yankı gördü.
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Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması ve yaptığı geçişin usülünce olmadığı iddiaları son günlerin en çok tartışılan konusu.
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Tepkiler ise şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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