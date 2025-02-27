Ramazan ve Teravih Namazları Öncesi Tanju Özcan’dan Cami Uyarısı: “Camilerden Yangın Güvenlik Raporu Yok”
Ramazan ve Teravih Namazları Öncesi Tanju Özcan’dan Cami Uyarısı: “Camilerden Yangın Güvenlik Raporu Yok”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin yangın güvenlik raporunun olmadığını belirterek, 'Milyonlarca insanımız her akşam camilere gidecek ve camilerin hiçbirinin yangın güvenlik raporu olmadığını ilan etmek istiyorum' dedi.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin yangın güvenlik raporunun olmadığı gerekçesiyle riskli olduğunu açıkladı.
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Camilerin yangın güvenliği ile ilgili eksikliklerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Özcan şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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