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Ankara’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Teravih Namazı Kılan 16 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Teravih Namazı Kılan 16 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 10:35

Ankara’da bulunan bir camide teravih namazını kılan vatandaşlar, caminin doğal gaz sistemindeki sızıntı sebebiyle fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Gaz sızıntısı nedeniyle fenalaşan 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar teravih namazı için camileri doldurmaya başladı.

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar teravih namazı için camileri doldurmaya başladı.

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan Ayı’na mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder. 

Ramazan Ayı’nda vatandaşlar, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek için teravih namazlarını da kaçırmamaya çalışıyor.

Ankara’da teravih namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar ise ölümden döndü.

Ankara’da teravih namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar ise ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi’nde bulunan Fatma Bacı Camii’nde teravih namazı kılınırken cami cemaatinden rahatsızlanan kişiler oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. 

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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