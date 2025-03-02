Ankara’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Teravih Namazı Kılan 16 Kişi Hastanelik Oldu
Ankara’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Teravih Namazı Kılan 16 Kişi Hastanelik Oldu
Ankara’da bulunan bir camide teravih namazını kılan vatandaşlar, caminin doğal gaz sistemindeki sızıntı sebebiyle fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Gaz sızıntısı nedeniyle fenalaşan 16 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar teravih namazı için camileri doldurmaya başladı.
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Ankara’da teravih namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar ise ölümden döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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