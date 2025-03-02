Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı Kıyasladı: “Tek Ortak Noktaları Karadeniz”
Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı Kıyasladı: “Tek Ortak Noktaları Karadeniz”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündemde. İmamoğlu hakkında son olarak üniversite diplomasının hukuksuz olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında “Erdoğan ile siyaseti aynı” eleştirilerine cevap verdi. Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek ortak noktası olarak ikisinin de Karadenizli olmasını gösterdi.
Kaynak: Sözcü
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündemde.
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Ekrem İmamoğlu ayrıca “İkinci Erdoğan olur” eleştirileri de alıyordu.
Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de eleştirdi.
Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda ülkeye huzur geleceğini iddia etti.
Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasetinde değişiklik olması durumunda da kesinlikle kendisini uyaracağını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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