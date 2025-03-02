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Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı Kıyasladı: “Tek Ortak Noktaları Karadeniz”

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan’ı Kıyasladı: “Tek Ortak Noktaları Karadeniz”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 11:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündemde. İmamoğlu hakkında son olarak üniversite diplomasının hukuksuz olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında “Erdoğan ile siyaseti aynı” eleştirilerine cevap verdi. Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek ortak noktası olarak ikisinin de Karadenizli olmasını gösterdi.

Kaynak: Sözcü

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündemde.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündemde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son olarak Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması hakkında da soruşturma açmıştı. 

İmamoğlu hakkında bilirkişi soruşturması için düzenlenen iddianamede de 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti.

Ekrem İmamoğlu ayrıca “İkinci Erdoğan olur” eleştirileri de alıyordu.

Ekrem İmamoğlu ayrıca “İkinci Erdoğan olur” eleştirileri de alıyordu.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “İkinci Erdoğan olur” ifadesine tepki gösterdi. Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek ortak noktası olarak Karadenizli olmalarını gösterdi.

Kaynak

Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de eleştirdi.

Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni de eleştirdi.

Kim olursa olsun bütün güçleri elinde bulundurduğunda farklı eğilimler içine girme ihtimali olabilir. O yüzden de Ekrem, güçlerin tek kişide toplandığı, hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmediği merkeziyetçi sistemler yerine; şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve hesap verebilir kamu yönetiminin olduğu güçlü ve demokratik bir sistemden yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Kurumları güçlendirmenin, devlet idaresinde keyfileşmeyi sona erdirmenin öneminden bahsediyor. Gücünü şahıslardan değil, adaletten, kurumlardan ve kurallardan alan bir devlet anlayışını savunuyor. Devletin; her bir vatandaşa, her bir partiye ve görüşe eşit mesafede olmasını, kamu hizmetlerini ayrımcılık yapmadan gerçekleştirmesi gerektiğini anlatıyor.”

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda ülkeye huzur geleceğini iddia etti.

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olması durumunda ülkeye huzur geleceğini iddia etti.

Normalleşme, huzur ve özgürleşme olacak ilk etapta. Bu korku iklimi sona erecek, siyasete hakim kılınan kutuplaşma, düşmanlık dili sona erecek. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebildiğimiz, siyaset yapabildiğimiz, aktif vatandaşlığın hayata geçtiği bir ortama kavuşacağız. Fırsatlarda eşit, imkanlarda adil bir toplum olacağız. Çocuklar, gençler başta olmak üzere herkesin geleceklerinden endişe etmedikleri, geleceğe güven ve ümitle baktıkları, yaşamayı külfet değil nimet olarak gördükleri bir refaha kavuşacağız umarım.”

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasetinde değişiklik olması durumunda da kesinlikle kendisini uyaracağını söyledi.

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasetinde değişiklik olması durumunda da kesinlikle kendisini uyaracağını söyledi.

Kapsayıcı, liyakate önem veren, vizyoner ve icraatçı yapısından ödün verdiğini düşünürsem, kutuplaştırma siyasetine savrulursa ya da ülkedeki sorunlara karşı duyarsızlaştığını düşünürsem ‘sakın’ derim

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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