Ekrem İmamoğlu İçin Hazırlanan Bilirkişi İddianamesi Kabul Edildi
Ekrem İmamoğlu İçin Hazırlanan Bilirkişi İddianamesi Kabul Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan bilirkişi iddianamesi kabul edildi.
Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşına çıkacak.
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Ekrem İmamoğlu hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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