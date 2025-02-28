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Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 10:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma şikayetiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun şikayetçi olduğu kişiler arasında Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener de bulunuyor. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberi Murat Ongun, sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberi Murat Ongun, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun, 'Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek' notunu paylaştı.

Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği yönündeki haberlerin çıkmasının ardından Hürriyet gazetesi yazarlarından Nedim Şener hakkında şunları söylemişti:

Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği yönündeki haberlerin çıkmasının ardından Hürriyet gazetesi yazarlarından Nedim Şener hakkında şunları söylemişti:

'Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

İşte Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu 14 kişi:

İşte Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu 14 kişi:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Nedim Şener olacak i..... Eklemen güzel olmuş başkan