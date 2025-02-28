Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Kişi Hakkında Suç Duyurusu
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 Kişi Hakkında Suç Duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma şikayetiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun şikayetçi olduğu kişiler arasında Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener de bulunuyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberi Murat Ongun, sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ongun, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istendiği yönündeki haberlerin çıkmasının ardından Hürriyet gazetesi yazarlarından Nedim Şener hakkında şunları söylemişti:
İşte Ekrem İmamoğlu'nun şikayetçi olduğu 14 kişi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Nedim Şener olacak i..... Eklemen güzel olmuş başkan