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“Devlet Bahçeli Vefat Etti” Paylaşımı Yapan Trabzon İl Başkanı Gözaltına Alındı

“Devlet Bahçeli Vefat Etti” Paylaşımı Yapan Trabzon İl Başkanı Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 09:51

Ameliyatının ardından dinlenme sürecinde olduğu açıklanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından “Devlet Bahçeli vefat etti, yakında açıklanacaktır” açıklaması yapan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevinden el çektirildikten sonra gözaltına alındı.

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Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Dvlet Bahçeli’nin durumunun iyi olduğu şimdilerde dinlenme sürecinde olduğu açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Dvlet Bahçeli’nin durumunun iyi olduğu şimdilerde dinlenme sürecinde olduğu açıklanmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada yer alan bazı haberler siyaset gündemine de girdi.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği açıklamanın da kısa zamanda yapılacağını iddia etti.

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği açıklamanın da kısa zamanda yapılacağını iddia etti.

Skandal paylaşım nedeniyle Trabzon Başsavcılığı harekete geçti.  Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da konu hakkında açıklama yaptı.

26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da konu hakkında açıklama yaptı.

Ömer Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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