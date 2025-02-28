“Devlet Bahçeli Vefat Etti” Paylaşımı Yapan Trabzon İl Başkanı Gözaltına Alındı
“Devlet Bahçeli Vefat Etti” Paylaşımı Yapan Trabzon İl Başkanı Gözaltına Alındı
Ameliyatının ardından dinlenme sürecinde olduğu açıklanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından “Devlet Bahçeli vefat etti, yakında açıklanacaktır” açıklaması yapan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevinden el çektirildikten sonra gözaltına alındı.
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Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Dvlet Bahçeli’nin durumunun iyi olduğu şimdilerde dinlenme sürecinde olduğu açıklanmıştı.
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Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği açıklamanın da kısa zamanda yapılacağını iddia etti.
26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da konu hakkında açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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