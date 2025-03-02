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TÜİK Hakim Karşısına Çıkacak: Emekli ve Çalışanlara Geriye Dönük Ek Zam Gelebilir!

TÜİK Hakim Karşısına Çıkacak: Emekli ve Çalışanlara Geriye Dönük Ek Zam Gelebilir!

TÜİK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 13:54

Türkiye’de emekli, memur ve özel sektör çalışanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla belirlenen zamlar alıyor. TÜİK’in enflasyon oranlarını bilerek düşük gösterdiği iddiasıyla açılan davada ilk duruşma Ankara’da yarın yapılacak. Davada eski TÜİK Başkanı da tanık sıfatıyla ifade verecek. Milyonlarca emekli ve çalışan, mahkemeden TÜİK’in aleyhine bir sonuç çıkması durumunda geriye dönük zam yapılmasını talep ediyor.

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TÜİK’in belirlediği enflasyon oranlarıyla maaşlarına zam alan emekliler ve çalışanlar, TÜİK’in ilk kez yargılanacağı mahkemeyi beklemeye başladı.

TÜİK’in belirlediği enflasyon oranlarıyla maaşlarına zam alan emekliler ve çalışanlar, TÜİK’in ilk kez yargılanacağı mahkemeyi beklemeye başladı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması yarın (pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.

Kaynak

Davada TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

Davada TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

Dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceği, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşması bekleniyor.

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

“Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin.”

Enflasyon verilerine ilişkin güvenilirliği tartışma konusu olan TÜİK’in yargılanması sonucunda kurumun aleyhine karar çıkarsa, milyonların maaş kayıplarını telafi etmesinin önü açılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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