TÜİK Hakim Karşısına Çıkacak: Emekli ve Çalışanlara Geriye Dönük Ek Zam Gelebilir!
TÜİK Hakim Karşısına Çıkacak: Emekli ve Çalışanlara Geriye Dönük Ek Zam Gelebilir!
Türkiye’de emekli, memur ve özel sektör çalışanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla belirlenen zamlar alıyor. TÜİK’in enflasyon oranlarını bilerek düşük gösterdiği iddiasıyla açılan davada ilk duruşma Ankara’da yarın yapılacak. Davada eski TÜİK Başkanı da tanık sıfatıyla ifade verecek. Milyonlarca emekli ve çalışan, mahkemeden TÜİK’in aleyhine bir sonuç çıkması durumunda geriye dönük zam yapılmasını talep ediyor.
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TÜİK’in belirlediği enflasyon oranlarıyla maaşlarına zam alan emekliler ve çalışanlar, TÜİK’in ilk kez yargılanacağı mahkemeyi beklemeye başladı.
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Davada TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinleneceği öğrenildi.
Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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