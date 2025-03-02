MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı Aradı

Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce 'umut hakkı' çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı. Tartışmaların ardından silah bırakma ve ateşkes kararlarının gelmesi ise Türkiye için yeni bir yol ayrımı oldu. Bahçeli, DEM Parti ile kurduğu teması bir adım ileriye taşıdı. Bahçeli daha önce birçok kez hakkında sert söylemlerde bulunduğu Demirtaş'ı aradı.