MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı Aradı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı Aradı
Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce 'umut hakkı' çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı. Tartışmaların ardından silah bırakma ve ateşkes kararlarının gelmesi ise Türkiye için yeni bir yol ayrımı oldu. Bahçeli, DEM Parti ile kurduğu teması bir adım ileriye taşıdı. Bahçeli daha önce birçok kez hakkında sert söylemlerde bulunduğu Demirtaş'ı aradı.
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Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de attığı adımı her geçen gün ileri taşıyor.
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İddiaya göre Bahçeli bir adım daha attı ve Selahattin Demirtaş'ı aradı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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