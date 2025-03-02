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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı Aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı Aradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 17:24

Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan yeni süreç bugüne kadar geldi. Önce 'umut hakkı' çıkışı ardından Öcalan'ın meclise davet edilmesi gibi tartışmalı söylemler vardı. Tartışmaların ardından silah bırakma ve ateşkes kararlarının gelmesi ise Türkiye için yeni bir yol ayrımı oldu. Bahçeli, DEM Parti ile kurduğu teması bir adım ileriye taşıdı. Bahçeli daha önce birçok kez hakkında sert söylemlerde bulunduğu Demirtaş'ı aradı.

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Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de attığı adımı her geçen gün ileri taşıyor.

Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de attığı adımı her geçen gün ileri taşıyor.

Öcalan'ın 'tecritinin kaldırılması ve meclise gelmesi' üzerine konuşan Bahçeli, umut hakkından da söz edilebileceğini dile getirmişti. 27 Şubat'ta gelen silah bırakma çağrısı ve ateşkes kararı da bu söylemleri karşılıksız bırakmadı.

İddiaya göre Bahçeli bir adım daha attı ve Selahattin Demirtaş'ı aradı.

İddiaya göre Bahçeli bir adım daha attı ve Selahattin Demirtaş'ı aradı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV’de katıldığı yayında Devlet Bahçeli’nin Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefonla aradığını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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