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Ahmet Hakan’dan Zorlu CEO'su Cem Köksal Soruşturmasına Tepki: "Gereksiz ve İşgüzar Bir Girişim"

Ahmet Hakan’dan Zorlu CEO'su Cem Köksal Soruşturmasına Tepki: "Gereksiz ve İşgüzar Bir Girişim"

Ahmet Hakan
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 08:46

Zorlu Holding’de yaşanan 'Ramazan tebriği' krizi, CEO Cem Köksal hakkında başlatılan soruşturmayla yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girerek Köksal’ı gözaltına alması kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşıdı. Hakan, halkın tepkisiyle zaten gereken mesajın verildiğini belirterek, resmi makamların müdahalesini 'gereksiz' ve 'fazladan' bir adım olarak değerlendirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme" suçlamasıyla re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme" suçlamasıyla re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermişti.

Sonrasında ise Köksal, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gündem bu konuyla çalkalanırken Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında bu durumu,

Gündem bu konuyla çalkalanırken Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında bu durumu,

 'Soruşturma açılması ne kadar da işgüzar bir girişim' diyerek eleştirdi.

"CEO'nun yaptığı bu hazımsızlığa, bu değerler düşmanlığına, bu kibirli küstahlığa karşı sivil toplum, çok haklı olarak sesini yükseltti, tepkisini gösterdi..."

"CEO'nun yaptığı bu hazımsızlığa, bu değerler düşmanlığına, bu kibirli küstahlığa karşı sivil toplum, çok haklı olarak sesini yükseltti, tepkisini gösterdi..."

'Kampanyalar yapıldı. Zorlu Holding'e çağrılar yapıldı. Söz konusu CEO, çok zor durumda kaldı. En sonunda da istifa edip gitti.'

"Kısacası bir 'ceza' söz konusuysa... Toplumun duyarlı kesimleri, cezayı kesti bu adama. Vatandaş, tepkisini koyarak adamı yaptığına bin pişman etti."

"Kısacası bir 'ceza' söz konusuysa... Toplumun duyarlı kesimleri, cezayı kesti bu adama. Vatandaş, tepkisini koyarak adamı yaptığına bin pişman etti."

'Adamla ilgili soruşturma açılması, adamın gözaltına alınması falan... Ne kadar da gereksiz, ne kadar da fazladan, ne kadar da işgüzar bir girişim. Adamın yaptığı densizliğin hesabını millet sormuştu zaten.' dedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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