Kartalkaya Yangının Ardından 40 Gün Geçti Hala Sorumlular Ortaya Çıkarılmadı
Kartalkaya Yangının Ardından 40 Gün Geçti Hala Sorumlular Ortaya Çıkarılmadı
Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı. Alınmayan önlemler ve denetim eksiklikleri nedeniyle hızla yayılan alevler, 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ölenlerin neredeyse yarısının çocuk olması, faciayı daha da derinleştirdi. Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası, yetkililer sorumluluğu birbirine atarken, kamuoyunda adalet talepleri giderek yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Ocak sabahına büyük bir felaketle uyandık. 78 kişi bir hiç uğruna yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimse sorumluluk almadı, bakanlıklar ve kurumlar birbirini suçladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve bilirkişi bilmecesi...
Artan gözaltılar kamuoyunu ikna etmekten çok gerçeğe ulaşma noktasında daha da tedirgin etti.
Elde olanlar: 22 tutuklu ve bolca karanlık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişlerinin son raporu "faaliyetler durdurulmalıydı" diyor.
Gazeteci Tolga Şardan ulaştığı rapora dair özetle yaşananları ve rapordaki son durumu madde madde anlattı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği raporu ise piyasa koşullarını eleştirerek denetlemenin piyasacı koşullara bırakıldığ eleştirisini yaptı.
Takipçisi olacak mıyız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın