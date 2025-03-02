Kartalkaya Yangının Ardından 40 Gün Geçti Hala Sorumlular Ortaya Çıkarılmadı

Denetimde ciddi eksiklikler tespit edildi: Bolu Belediyesi, 16 Aralık 2024’te Grand Kartal Otel’de yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, konaklama hizmetinin devamını riske atacak eksiklikler belirlendi.

Yetkililer bilgilendirildi ancak işlem yapılmadı: İtfaiye Müdür Vekili ve ilgili belediye başkan yardımcısı denetim sonucundan haberdar edildi. Ancak, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli işlemler başlatılmadı.

Eksiklikler giderilmedi, otel faaliyetlerine devam etti: Otel yönetimine eksiklikleri gidermesi için 15 gün süre verildi, ancak bu süre içinde gerekli düzenlemeler yapılmadı. Belediye, güvenlik eksikliklerini salt idari işlem olarak değerlendirdi ve iptal edilen itfaiye raporuna rağmen otelin faaliyetlerine devam etmesine izin verdi.

Faaliyetin durdurulması gerekiyordu: Yangın güvenliği eksikliklerinin kamu güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı açık olmasına rağmen, yetkililerce gerekli önlemler alınmadı. Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca, kamu görevlilerinin suçu bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi.

Belediye yetkilileri ve itfaiye personeli suçlu bulundu: İtfaiye eri İrfan Acar, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, eksiklikleri tespit etmelerine rağmen gerekli yasal süreci işletmemekle suçlandı. Müfettişler, kamu görevi ihlali nedeniyle bu kişilerin sorumluluk taşıdığı sonucuna vardı.

Ayrı bir denetim raporunda çelişkili kararlar verildi: Otelde bir kafe alanını kiralayan Mudurnu Enerji Ticaret A.Ş.’nin itfaiye raporu talebi olumlu karşılandı. Ancak, aynı otel için daha önce yapılan güvenlik denetimi olumsuz sonuçlanmıştı. İtfaiye personelinin eksik araştırma yaparak binanın bir bölümüne olumlu görüş vermesi, ikinci bir soruşturma izninin talep edilmesine neden oldu.