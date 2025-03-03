Koreli Ünlü Müzik Grubu, İstanbul’da Yemek Fiyatlarını Görünce İnanamadı

Günden güne artan fiyatlar karşısında dilimiz tutulmuş vaziyette. Restoranlar, kafeler almış başını gidiyor. Kontrol altına alınamayan bu ekonomik süreçte artık fiyat algımızı kaybettik. Özellikle de ne olduğu fark etmeksizin her şeye sabit olarak 1000 TL etiket verilmesi de vatandaşların dikkatini çekiyor. Tabii bu minimum…
Şimdiyse İstanbul’dan görüntülerle karşınızdayız. Turistlerin favori şehri İstanbul kendi başına bir ülke desek yeridir. İstanbul’da kimi yerlerde yapılan fiyatlandırmalar dudak uçuklatan türden. Kendine has özellikleriyle dillere pelesenk olmayı başarıyor.
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Dünyaca ünlü Kore müzik grubu olan Monsta X de İstanbul’a seyahat etti. Grup ülkemize gelmişken midye ve kokoreç denedi.
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1900 TL’yi duyan grup üyesi şaşkınlığını gizleyemedi ve tezgahta duran kişiye tavrını gösterdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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