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Tek Başına Doğum Gününü Kutlayan Gence Kafe Çalışanları Sürpriz Yaptı

Tek Başına Doğum Gününü Kutlayan Gence Kafe Çalışanları Sürpriz Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 17:24

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Kimilerimiz için önemli olmasa da doğum günleri birçoğumuz için anlamlı günlerden. Nasıl kutlandığı ise kişiden kişiye değişiklik gösteriyor tabii ki. Bir genç de doğum gününü tek başına kutladığı anları @bay.bunyamin adlı Instagram hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler içimizi ısıtacak türdendi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!

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Genç adam kendine aldığı pastayı üfleyip, tek başına otururken kafe çalışanları ona sürpriz yapmanın hazırlığındaydı.

Genç adam kendine aldığı pastayı üfleyip, tek başına otururken kafe çalışanları ona sürpriz yapmanın hazırlığındaydı.

Hepsi bir araya gelerek gencin doğum gününü yeniden kutlamışlardı.

Genç yaşadığı sevinci videoya not olarak ekledi. Onun için unutulmaz anlar yaşanmıştı.

Genç yaşadığı sevinci videoya not olarak ekledi. Onun için unutulmaz anlar yaşanmıştı.

Bizlere de izlerken tebessüm etmek kaldı. 🫠

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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