Tek Başına Doğum Gününü Kutlayan Gence Kafe Çalışanları Sürpriz Yaptı

Kimilerimiz için önemli olmasa da doğum günleri birçoğumuz için anlamlı günlerden. Nasıl kutlandığı ise kişiden kişiye değişiklik gösteriyor tabii ki. Bir genç de doğum gününü tek başına kutladığı anları @bay.bunyamin adlı Instagram hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler içimizi ısıtacak türdendi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!
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Genç adam kendine aldığı pastayı üfleyip, tek başına otururken kafe çalışanları ona sürpriz yapmanın hazırlığındaydı.
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Genç yaşadığı sevinci videoya not olarak ekledi. Onun için unutulmaz anlar yaşanmıştı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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