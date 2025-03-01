Tek Başına Doğum Gününü Kutlayan Gence Kafe Çalışanları Sürpriz Yaptı

Kimilerimiz için önemli olmasa da doğum günleri birçoğumuz için anlamlı günlerden. Nasıl kutlandığı ise kişiden kişiye değişiklik gösteriyor tabii ki. Bir genç de doğum gününü tek başına kutladığı anları @bay.bunyamin adlı Instagram hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler içimizi ısıtacak türdendi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!