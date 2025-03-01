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Sahipleriyle Top Oynayan Yavru Kedinin Gülümseten Anları

Sahipleriyle Top Oynayan Yavru Kedinin Gülümseten Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 16:12

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Patili dostlarımızdan kediler resmen hayatımıza neşe ve renk katıyor. Kendilerine has huyları, hiç beklemediğimiz davranışlar sergilemeleri, oyunculukları derken onların olmadığı bir dünya hayal edilemiyor. Özellikle yavru kedilerin ne kadar şımarık ve deli olduğunu bilirsiniz. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Tatlı mı tatlı bir yavru kedinin çocuklarla oyun oynadığı anlar kalpleri eritti.

Gelin o anlara birlikte bakalım!

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Çocukların birbirlerine top attığını gören kedi hemen olayı kavradı ve oyuna dahil oldu.

Çocukların birbirlerine top attığını gören kedi hemen olayı kavradı ve oyuna dahil oldu.

Top kendine geldikçe o da karşısına pas attı.

Onun bu zeka küpü halleri izleyenlere tebessüm ettirdi.

Onun bu zeka küpü halleri izleyenlere tebessüm ettirdi.

Sahibi olan çocuklar için de keyifli bir an yaşanmış oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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