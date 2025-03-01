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Böyle Bir Yetenek Olamaz: Vurulma Anlarını Canlandıran Adam Şoke Etti

Böyle Bir Yetenek Olamaz: Vurulma Anlarını Canlandıran Adam Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 13:43

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@beavjuice adlı TikTok hesabından içerikler üreten Lucas Maxwell adlı adam, vurulma anlarını canlandırdığı bir video paylaşmasıyla viral oldu. Oyunculuğu öylesine iyiydi ki, gerçekten vurulmadan nasıl böylesine harika performans sergiliyordu anlamak mümkün değildi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Özellikle dizi-film sektörü için vurulma anları epey önemli. Bir tokatı karşılayabilmek bile zorken vurulmuş gibi yapmak nasıldır siz tahmin edin.

Özellikle dizi-film sektörü için vurulma anları epey önemli. Bir tokatı karşılayabilmek bile zorken vurulmuş gibi yapmak nasıldır siz tahmin edin.

Ancak içerik üreticisi bu konuda usta haline gelmişti.

Birkaç farklı anda vurulma sahnesi çekti. Hepsinde de birbirinden iyiydi.

Birkaç farklı anda vurulma sahnesi çekti. Hepsinde de birbirinden iyiydi.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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