Böyle Bir Yetenek Olamaz: Vurulma Anlarını Canlandıran Adam Şoke Etti

@beavjuice adlı TikTok hesabından içerikler üreten Lucas Maxwell adlı adam, vurulma anlarını canlandırdığı bir video paylaşmasıyla viral oldu. Oyunculuğu öylesine iyiydi ki, gerçekten vurulmadan nasıl böylesine harika performans sergiliyordu anlamak mümkün değildi. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Özellikle dizi-film sektörü için vurulma anları epey önemli. Bir tokatı karşılayabilmek bile zorken vurulmuş gibi yapmak nasıldır siz tahmin edin.
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Birkaç farklı anda vurulma sahnesi çekti. Hepsinde de birbirinden iyiydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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