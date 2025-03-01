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Türkiye’ye Ne Zaman Gelir? Avokadonun Olgunlaşıp Olgunlaşmadığını Söyleyen Cihaz

Türkiye’ye Ne Zaman Gelir? Avokadonun Olgunlaşıp Olgunlaşmadığını Söyleyen Cihaz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 12:01

İçerik Devam Ediyor

Özellikle kahvaltıların sevilen besini avokado, satın alırken kafa karıştırabiliyor. Bazı avokadolar henüz olgunlaşmadığı için satın aldığınız gibi tüketilmiyor ve birkaç gün muhafaza etmek gerekiyor. Satın alırken yumuşaklığına dikkat etmek çoğu zaman doğru seçimi yapmaya yardımcı oluyor. @enbyeuphoria adlı içerik üreticisinin bir marketten yaptığı paylaşım ise tüm bunlara gerek kalmadığına dairdi. Çünkü marketteki bir cihaz size seçtiğiniz avokadonun nasıl olduğunu söylüyordu.

Detaylara geçelim. 👇

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Fotoğrafta görmüş olduğunuz cihaza seçtiğiniz avokadoyu yaklaştırdığınızda size olgunlaşıp olgunlaşmadığını gösteriyordu.

Fotoğrafta görmüş olduğunuz cihaza seçtiğiniz avokadoyu yaklaştırdığınızda size olgunlaşıp olgunlaşmadığını gösteriyordu.

Adeta gelecekten günümüze gelmiş bir teknolojiydi.

Cihazın tarama özelliği sayesinde avokado seçimi epey kolaylaşıyordu.

Cihazın tarama özelliği sayesinde avokado seçimi epey kolaylaşıyordu.

Her markette olmalı dedirten bu cihaz bakalım Türkiye’ye de gelecek mi?

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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