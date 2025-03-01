Türkiye’ye Ne Zaman Gelir? Avokadonun Olgunlaşıp Olgunlaşmadığını Söyleyen Cihaz

Özellikle kahvaltıların sevilen besini avokado, satın alırken kafa karıştırabiliyor. Bazı avokadolar henüz olgunlaşmadığı için satın aldığınız gibi tüketilmiyor ve birkaç gün muhafaza etmek gerekiyor. Satın alırken yumuşaklığına dikkat etmek çoğu zaman doğru seçimi yapmaya yardımcı oluyor. @enbyeuphoria adlı içerik üreticisinin bir marketten yaptığı paylaşım ise tüm bunlara gerek kalmadığına dairdi. Çünkü marketteki bir cihaz size seçtiğiniz avokadonun nasıl olduğunu söylüyordu.
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Fotoğrafta görmüş olduğunuz cihaza seçtiğiniz avokadoyu yaklaştırdığınızda size olgunlaşıp olgunlaşmadığını gösteriyordu.
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Cihazın tarama özelliği sayesinde avokado seçimi epey kolaylaşıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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