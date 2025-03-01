Türkiye’ye Ne Zaman Gelir? Avokadonun Olgunlaşıp Olgunlaşmadığını Söyleyen Cihaz

Özellikle kahvaltıların sevilen besini avokado, satın alırken kafa karıştırabiliyor. Bazı avokadolar henüz olgunlaşmadığı için satın aldığınız gibi tüketilmiyor ve birkaç gün muhafaza etmek gerekiyor. Satın alırken yumuşaklığına dikkat etmek çoğu zaman doğru seçimi yapmaya yardımcı oluyor. @enbyeuphoria adlı içerik üreticisinin bir marketten yaptığı paylaşım ise tüm bunlara gerek kalmadığına dairdi. Çünkü marketteki bir cihaz size seçtiğiniz avokadonun nasıl olduğunu söylüyordu.

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