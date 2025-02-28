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Bir İçerik Üreticisi Gitmekten Korktuğu Ülkeleri Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Gitmekten Korktuğu Ülkeleri Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 15:51

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Kimi ülkeler tehlike barındıran haberleriyle aklımıza kazınıyor ve kimilerimizde ön yargı oluşturuyor. @ozanistik adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç de gitmekten korktuğu ülkeleri sıraladı. Sebeplerini de dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım hangi ülkelerden bahsetmiş?

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İlk olarak Irak diyen genç, ardından ise Afganistan dedi.

İlk olarak Irak diyen genç, ardından ise Afganistan dedi.

“Ben doğal yollardan ölmeyi tercih ediyorum. Bu ülkeler bana savaş ve şiddeti hatırlatıyor” sözlerini kullandı.

Devamında ise Meksika ve Kuzey Kore’yi ekledi.

Devamında ise Meksika ve Kuzey Kore’yi ekledi.

Meksika’nın ona illegal şeyleri ve suçluları hatırlattığını, Kuzey Kore içinse aklına gelince dahi korku yarattığını söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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maestro__

😂 süper zeka bu çocuk valla

azattiq

Ayyy olaysın ayoooll

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