Bir İçerik Üreticisi Gitmekten Korktuğu Ülkeleri Sıraladı

Kimi ülkeler tehlike barındıran haberleriyle aklımıza kazınıyor ve kimilerimizde ön yargı oluşturuyor. @ozanistik adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç de gitmekten korktuğu ülkeleri sıraladı. Sebeplerini de dile getirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım hangi ülkelerden bahsetmiş?