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Sahipsizler Dizisini Yorumlayan Kadın Zengin Oğlan Fakir Kız Edebiyatına Sitem Etti

Sahipsizler Dizisini Yorumlayan Kadın Zengin Oğlan Fakir Kız Edebiyatına Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 12:41

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Türk dizilerinin olmazsa olmazı nedir diye sorsak, hepinizin zengin-fakir ilişkisi şeklinde yanıt vereceğine eminiz. Zengin oğlan-fakir kız, zengin kız-fakir oğlan derken artık izleyiciler benzer senaryolar izlemekten sıkıldıklarını dile getiriyor. Reytinglere bakınca ise hala talep olduğunu da görüyoruz tabii ama orası ayrı mesele.

Şimdiyse sezonun sevilen dizilerden Sahipsiz için bir izleyicinin yorumuyla karşınızdayız. Yayına başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen dizide de başrol erkek zenginken, başrol kızın zor bir hayat sürdüğünü görüyoruz. İşin arka planları tabii ki var, ancak dışarıdan bakıldığında tablo yine zengin oğlan-fakir kız senaryosunu işaret ediyor.

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Bir sosyal medya kullanıcısı da annesi diziyi izlediği için biraz bakmış ve video çekmeye karar vermişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı da annesi diziyi izlediği için biraz bakmış ve video çekmeye karar vermişti.

Dizilerde sürekli zengin karakterlerle hayatını birleştirerek refaha kavuşan karakterler olduğunu ancak gerçek hayatta böyle bir şey olmadığını dile getirerek sitem etmişti.

Evlerindeki sobayı göstererek “Ben de fakirim, beni de bulsunlar” diyen kadının sitemi güldürürken kısa sürede viral oldu.

Evlerindeki sobayı göstererek “Ben de fakirim, beni de bulsunlar” diyen kadının sitemi güldürürken kısa sürede viral oldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

Genç kadının isyanına gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.

Genç kadının isyanına gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.

İşi goygoya vuranlar da vardı. 👇

İşi goygoya vuranlar da vardı. 👇
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İsyanına hak verenler de vardı. 👇

İsyanına hak verenler de vardı. 👇

Bu da farklı bir bakış açısı. 👇

Bu da farklı bir bakış açısı. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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