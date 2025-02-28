Sahipsizler Dizisini Yorumlayan Kadın Zengin Oğlan Fakir Kız Edebiyatına Sitem Etti

Türk dizilerinin olmazsa olmazı nedir diye sorsak, hepinizin zengin-fakir ilişkisi şeklinde yanıt vereceğine eminiz. Zengin oğlan-fakir kız, zengin kız-fakir oğlan derken artık izleyiciler benzer senaryolar izlemekten sıkıldıklarını dile getiriyor. Reytinglere bakınca ise hala talep olduğunu da görüyoruz tabii ama orası ayrı mesele.

Şimdiyse sezonun sevilen dizilerden Sahipsiz için bir izleyicinin yorumuyla karşınızdayız. Yayına başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen dizide de başrol erkek zenginken, başrol kızın zor bir hayat sürdüğünü görüyoruz. İşin arka planları tabii ki var, ancak dışarıdan bakıldığında tablo yine zengin oğlan-fakir kız senaryosunu işaret ediyor.