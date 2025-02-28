Sahipsizler Dizisini Yorumlayan Kadın Zengin Oğlan Fakir Kız Edebiyatına Sitem Etti

Türk dizilerinin olmazsa olmazı nedir diye sorsak, hepinizin zengin-fakir ilişkisi şeklinde yanıt vereceğine eminiz. Zengin oğlan-fakir kız, zengin kız-fakir oğlan derken artık izleyiciler benzer senaryolar izlemekten sıkıldıklarını dile getiriyor. Reytinglere bakınca ise hala talep olduğunu da görüyoruz tabii ama orası ayrı mesele.
Şimdiyse sezonun sevilen dizilerden Sahipsiz için bir izleyicinin yorumuyla karşınızdayız. Yayına başladığı günden bu yana sevilerek takip edilen dizide de başrol erkek zenginken, başrol kızın zor bir hayat sürdüğünü görüyoruz. İşin arka planları tabii ki var, ancak dışarıdan bakıldığında tablo yine zengin oğlan-fakir kız senaryosunu işaret ediyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı da annesi diziyi izlediği için biraz bakmış ve video çekmeye karar vermişti.
Evlerindeki sobayı göstererek “Ben de fakirim, beni de bulsunlar” diyen kadının sitemi güldürürken kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar 👇
Genç kadının isyanına gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.
İşi goygoya vuranlar da vardı. 👇
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İsyanına hak verenler de vardı. 👇
Bu da farklı bir bakış açısı. 👇
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