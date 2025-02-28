Katarlı Milyarder Bir Adamın 10. Eşi Olduğunu Anlatan Kadın Nasıl Bir Hayat Yaşadığını Gösterdi

Kimi Arap ülkelerinde yaşanan hayatın ne kadar lüks olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bir kadın da Katarlı milyarder bir eşi olduğunu anlattığı videosuyla gündeme geldi. Milyarderin 10. eşi olduğunu da dile getirmişti. Adam her eşi için lüks havuzlu villalar almıştı. E tabii bu daha hiçbir şeydi. Gelin detaylara geçelim.