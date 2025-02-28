Katarlı Milyarder Bir Adamın 10. Eşi Olduğunu Anlatan Kadın Nasıl Bir Hayat Yaşadığını Gösterdi

Kimi Arap ülkelerinde yaşanan hayatın ne kadar lüks olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bir kadın da Katarlı milyarder bir eşi olduğunu anlattığı videosuyla gündeme geldi. Milyarderin 10. eşi olduğunu da dile getirmişti. Adam her eşi için lüks havuzlu villalar almıştı. E tabii bu daha hiçbir şeydi. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın, ilişkilerinin daha 2. haftasında eşinin ona 150 bin dolar değerinde elmas bir bileklik hediye aldığını anlattı.
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Eşinin verdiği kartla sınırsız alışveriş yaptığını, altın ve havyarlı cilt bakım ürünleriyle donatılmış banyo dolabı olduğunu da dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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