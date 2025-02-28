Bir Doktor Fotoğraflarda Neden Daha Farklı Göründüğümüzü Anlattı

Hepiniz en az bir kez neden fotoğraflarda daha farklı göründüğünü sorgulamıştır. Hatta aramızda bunu takıntı haline getirenler de var. Kendimizi aynada gördüğümüz zaman çok beğeniyor ancak tam o anda bir fotoğraf çektiğimizde ise aynı görünmediğimizi fark ediyoruz. @bariscakir__ adlı Instagram hesabından içerikler üreten doktor da bunun sebebini anlattı.