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Bir Doktor Fotoğraflarda Neden Daha Farklı Göründüğümüzü Anlattı

Bir Doktor Fotoğraflarda Neden Daha Farklı Göründüğümüzü Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 08:57

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Hepiniz en az bir kez neden fotoğraflarda daha farklı göründüğünü sorgulamıştır. Hatta aramızda bunu takıntı haline getirenler de var. Kendimizi aynada gördüğümüz zaman çok beğeniyor ancak tam o anda bir fotoğraf çektiğimizde ise aynı görünmediğimizi fark ediyoruz. @bariscakir__ adlı Instagram hesabından içerikler üreten doktor da bunun sebebini anlattı.

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Öncelikle insanların bizi aynadaki gibi görmediğini söyleyerek hayal kırıklığına uğrattı.

Öncelikle insanların bizi aynadaki gibi görmediğini söyleyerek hayal kırıklığına uğrattı.

Fotoğraf ve ayna farkının ise yüzümüzdeki asimetrik farklardan kaynaklandığını söyledi.

Anlayacağınız herkes bizi fotoğraflarımızdaki gibi görüyor.

Anlayacağınız herkes bizi fotoğraflarımızdaki gibi görüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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