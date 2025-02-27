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Kızı Hediye Alınca İlk İş Arkadaşını Arayarak Hava Atan Baba Gibi Baba!

Kızı Hediye Alınca İlk İş Arkadaşını Arayarak Hava Atan Baba Gibi Baba!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 15:21

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Babalar… Babalarımız… Hepsi mi aynı olur? Söz konusu kendilerine hediye almak, doğum günlerini kutlamak olunca biliyorsunuz ki zahmet edilmesin, masraf çıkmasın diye her daim geri planda olmayı isterler. Ancak bir sürpriz yapılınca da dünyalar onların olur. Adeta çocuk gibi mutlu olurlar. Şimdiyse tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. @zeynepsucesurrr adlı TikTok kullanıcısı, babasına hediye aldığı anları hesabından paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu.

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Genç kadın babasına son dönemlerin meşhur markalarından birinden kot kumaşa sahip bir şort satın almıştı.

Genç kadın babasına son dönemlerin meşhur markalarından birinden kot kumaşa sahip bir şort satın almıştı.

Babasına sürpriz yaparak hediyesini veren genç kadın, ona yaşattığı mutluluğu video kaydına aldı.

Babası kızından gelen hediyeyi giyip hemen kendi yakın arkadaşına göstermek istemişti.

Babası kızından gelen hediyeyi giyip hemen kendi yakın arkadaşına göstermek istemişti.

Üzerine giydiği şortu heyecanla anlatan babanın o anları bizleri de gülümsetti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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