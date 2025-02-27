Kızı Hediye Alınca İlk İş Arkadaşını Arayarak Hava Atan Baba Gibi Baba!

Babalar… Babalarımız… Hepsi mi aynı olur? Söz konusu kendilerine hediye almak, doğum günlerini kutlamak olunca biliyorsunuz ki zahmet edilmesin, masraf çıkmasın diye her daim geri planda olmayı isterler. Ancak bir sürpriz yapılınca da dünyalar onların olur. Adeta çocuk gibi mutlu olurlar. Şimdiyse tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. @zeynepsucesurrr adlı TikTok kullanıcısı, babasına hediye aldığı anları hesabından paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu.