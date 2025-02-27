Bitlis’ten Belgesel Tadında Görüntüler: Soğuk Havalardan Korunmak İsteyen Mandaların Kaplıcada Isındığı Anlar

Ülkemizin dört bir yanında kar yağışlarının etkili olmasıyla birlikte soğuk kış günleri geçiriyoruz. Bazense soğuk havalarda yalnızca bizlerin üşüdüğünü düşünerek hayvan dostlarımızı unutuyoruz. Ancak onlar da soğuk kış günlerinde zorlu anlar yaşayabiliyor. Şimdiyse Bitlis’ten kalpleri ısıtan görüntülerle karşınızdayız. Hasan Uğun adlı gezginin kadrajına yansıyan anlara sizler de bayılacaksınız.