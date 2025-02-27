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Bitlis’ten Belgesel Tadında Görüntüler: Soğuk Havalardan Korunmak İsteyen Mandaların Kaplıcada Isındığı Anlar

Bitlis’ten Belgesel Tadında Görüntüler: Soğuk Havalardan Korunmak İsteyen Mandaların Kaplıcada Isındığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 09:58

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Ülkemizin dört bir yanında kar yağışlarının etkili olmasıyla birlikte soğuk kış günleri geçiriyoruz. Bazense soğuk havalarda yalnızca bizlerin üşüdüğünü düşünerek hayvan dostlarımızı unutuyoruz. Ancak onlar da soğuk kış günlerinde zorlu anlar yaşayabiliyor. Şimdiyse Bitlis’ten kalpleri ısıtan görüntülerle karşınızdayız. Hasan Uğun adlı gezginin kadrajına yansıyan anlara sizler de bayılacaksınız.

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Hasan Uğun, Bitlis’te Budaklı Kaplıcaları’nda ısınmak için suya giren mandaları ve atı kayda aldı.

Hasan Uğun, Bitlis’te Budaklı Kaplıcaları’nda ısınmak için suya giren mandaları ve atı kayda aldı.

Dakikalarca sudan çıkmayan ve sıcağın tadını çıkaran hayvan dostlarımız sosyal medyada viral oldu.

Dakikalarca sudan çıkmayan ve sıcağın tadını çıkaran hayvan dostlarımız sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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