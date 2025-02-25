“Evden İş mi Yapılır”: Yunus Yılmaz’ın Evden Çalışanların İş Yapmıyor Sanılmasına Dair Parodisi Güldürdü

Evden çalışanlar bilir ki, ev halkı bir türlü sizin iş yaptığınıza ya da meşgul olduğunuza inanmaz. Ev işlerini ve evin ihtiyaçlarını karşılayabileceğinize dair sürekli taleplerde bulunurlar. İçerik üreticisi Yunus Yılmaz da evden çalışanların kaderini parodi videosuyla anlattı.