onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
“Evden İş mi Yapılır”: Yunus Yılmaz’ın Evden Çalışanların İş Yapmıyor Sanılmasına Dair Parodisi Güldürdü

“Evden İş mi Yapılır”: Yunus Yılmaz’ın Evden Çalışanların İş Yapmıyor Sanılmasına Dair Parodisi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 22:34

İçerik Devam Ediyor

Evden çalışanlar bilir ki, ev halkı bir türlü sizin iş yaptığınıza ya da meşgul olduğunuza inanmaz. Ev işlerini ve evin ihtiyaçlarını karşılayabileceğinize dair sürekli taleplerde bulunurlar. İçerik üreticisi Yunus Yılmaz da evden çalışanların kaderini parodi videosuyla anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evden çalışanlardan, aile üyelerinin sürekli bir şeyler istemesine dair mini bir senaryo oluşturmuştu.

Evden çalışanlardan, aile üyelerinin sürekli bir şeyler istemesine dair mini bir senaryo oluşturmuştu.

Kısa sürede viral olan videoya evden çalışan herkes hak verdi.

Kısa sürede viral olan videoya evden çalışan herkes hak verdi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın