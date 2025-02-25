“Evden İş mi Yapılır”: Yunus Yılmaz’ın Evden Çalışanların İş Yapmıyor Sanılmasına Dair Parodisi Güldürdü

Evden çalışanlar bilir ki, ev halkı bir türlü sizin iş yaptığınıza ya da meşgul olduğunuza inanmaz. Ev işlerini ve evin ihtiyaçlarını karşılayabileceğinize dair sürekli taleplerde bulunurlar. İçerik üreticisi Yunus Yılmaz da evden çalışanların kaderini parodi videosuyla anlattı.
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Evden çalışanlardan, aile üyelerinin sürekli bir şeyler istemesine dair mini bir senaryo oluşturmuştu.
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Kısa sürede viral olan videoya evden çalışan herkes hak verdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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