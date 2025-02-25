Derbi Günü Eşinin Arkadaşlarının Eve Geleceğini Öğrenen Kadın Herkesten Giriş Ücreti Aldı

Geçtiğimiz gün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbi heyecanla bekleniyordu. Taraftarların bir araya gelerek, hazırlıklar eşliğinde izlediği maçın sonucu ise 0-0 oldu. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın da eşi ve arkadaşlarının maçı birlikte izlediği geceden bir kesit paylaştı.