Derbi Günü Eşinin Arkadaşlarının Eve Geleceğini Öğrenen Kadın Herkesten Giriş Ücreti Aldı

Geçtiğimiz gün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbi heyecanla bekleniyordu. Taraftarların bir araya gelerek, hazırlıklar eşliğinde izlediği maçın sonucu ise 0-0 oldu. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın da eşi ve arkadaşlarının maçı birlikte izlediği geceden bir kesit paylaştı.
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Kadın, maçı izlemeye gelen eşinin arkadaşlarından eve giriş için ücret almıştı.
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“Derbi maçı varmış, kocamın arkadaşlarını toplayıp giriş ücreti aldım” notuyla o anları paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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