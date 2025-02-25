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Ekonominin İyi Olduğunu Savunan Bir Emekli 14 Bin TL Maaşın Neye Yetmediğini Sorguladı

Ekonominin İyi Olduğunu Savunan Bir Emekli 14 Bin TL Maaşın Neye Yetmediğini Sorguladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 18:48

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Emekli bir vatandaşın @gugetv adlı sayfaya verdiği röportajı dikkat çekti. “Milletin ağladığına bakma, herkeste para çok” sözlerini dile getiren emekli vatandaş, maaşlardan da memnun olduğunu söylemişti. Ancak bahsettiği ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan binlerce vatandaş olduğu da ülkemizin gerçeği.

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Sokakların kalabalık olmasını pay biçerek, insanlarda para olduğunu iddia eden emekli vatandaş, “14 bin TL maaş yeter. Uçak mı alacağım?” demişti.

Sokakların kalabalık olmasını pay biçerek, insanlarda para olduğunu iddia eden emekli vatandaş, “14 bin TL maaş yeter. Uçak mı alacağım?” demişti.

Ek olarak ise, “Günlük 500 TL ediyor. Günde 500 TL harcamıyoruz” sözlerini de dile getirmişti.

Ek olarak ise, “Günlük 500 TL ediyor. Günde 500 TL harcamıyoruz” sözlerini de dile getirmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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