Ekonominin İyi Olduğunu Savunan Bir Emekli 14 Bin TL Maaşın Neye Yetmediğini Sorguladı

Emekli bir vatandaşın @gugetv adlı sayfaya verdiği röportajı dikkat çekti. “Milletin ağladığına bakma, herkeste para çok” sözlerini dile getiren emekli vatandaş, maaşlardan da memnun olduğunu söylemişti. Ancak bahsettiği ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan binlerce vatandaş olduğu da ülkemizin gerçeği.