Merkez Bankası Duyurdu: 10 ve 100 Liralık Banknotlar Değişti! Bugünden İtibaren Tedavüle Giriyor
Merkez Bankası Duyurdu: 10 ve 100 Liralık Banknotlar Değişti! Bugünden İtibaren Tedavüle Giriyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ve 100 liralık yeni banknotların tedavüle verileceğine dair bir açıklama yaptı. Yeni tedavüle girecek 10 ve 100 liralık banknotlarda TCMB Başkanı Fatih Karahan, Hatice Karahan, Osman Cevdet Akçay’ın imzası bulunacak.
Söz konusu yeni banknotların görüntüsünde hiçbir değişim olmayacak. Merkez Bankası’nın duyurusuna göre yeni banknotlar bugün tedavüle girecek.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ve 100 liralık banknotlara dair yeni bir açıklama yayımladı.
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Merkez Bankası’nın başındaki isimlerin imzası bulunacak.
Banknotlarda değişiklik nasıl oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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