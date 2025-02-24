onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası Duyurdu: 10 ve 100 Liralık Banknotlar Değişti! Bugünden İtibaren Tedavüle Giriyor

Merkez Bankası Duyurdu: 10 ve 100 Liralık Banknotlar Değişti! Bugünden İtibaren Tedavüle Giriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 10:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ve 100 liralık yeni banknotların tedavüle verileceğine dair bir açıklama yaptı. Yeni tedavüle girecek 10 ve 100 liralık banknotlarda TCMB Başkanı Fatih Karahan, Hatice Karahan, Osman Cevdet Akçay’ın imzası bulunacak.

Söz konusu yeni banknotların görüntüsünde hiçbir değişim olmayacak. Merkez Bankası’nın duyurusuna göre yeni banknotlar bugün tedavüle girecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ve 100 liralık banknotlara dair yeni bir açıklama yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ve 100 liralık banknotlara dair yeni bir açıklama yayımladı.

10 ve 100 liralık banknotlar değişti. Yeni banknotlar bugünden itibaren (24 Şubat 2025 Pazartesi) tedavüle girdi.

Merkez Bankası’nın başındaki isimlerin imzası bulunacak.

Merkez Bankası’nın başındaki isimlerin imzası bulunacak.

Tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 100 TL ve 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlarda Merkez Bankası’nın başındaki isimlerin imzası olacak. 

  • 10 TL banknotlardaki imzalar başkan Dr. Fatih Karahan’ın

  • 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın,

  • 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları olacak şekilde düzenlendi.

Banknotlarda değişiklik nasıl oldu?

Banknotlarda değişiklik nasıl oldu?

Söz konusu banknotların görünümünde herhangi bir değişiklik olmayacak. 10 ve 100 liralık banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki basımlarla tamamen aynı olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeirkler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın