Borsa İstanbul'daki Sert Düşüşe SPK'nın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da El Attı
Borsa İstanbul'daki Sert Düşüşe SPK'nın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da El Attı
Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı. Bazı hisselerdeki çok büyük düşüşlere SPK müdahale etti ve inceleme başlattıklarını duyurdu. Bu haberin ardından bir inceleme ve soruşturma da başsavcılıktan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı sert düşüşün nedenini araştıracak.
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Borsa İstanbul'da yatırımcılar geçtiğimiz haftayı eksilerle kapattılar.
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Borsa İstanbul'daki bu düşüşe Cumhuriyet Başsavcılığı da dahil oldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada çok yönlü bir soruşturma yürütüleceği açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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