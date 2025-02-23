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Borsa İstanbul'daki Sert Düşüşe SPK'nın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da El Attı

Borsa İstanbul'daki Sert Düşüşe SPK'nın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da El Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 19:24

Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı. Bazı hisselerdeki çok büyük düşüşlere SPK müdahale etti ve inceleme başlattıklarını duyurdu. Bu haberin ardından bir inceleme ve soruşturma da başsavcılıktan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı sert düşüşün nedenini araştıracak.

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Borsa İstanbul'da yatırımcılar geçtiğimiz haftayı eksilerle kapattılar.

Borsa İstanbul'da yatırımcılar geçtiğimiz haftayı eksilerle kapattılar.

TÜSİAD ile yaşanan siyasi çekişme ve gözaltı sürecinin de bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor. Bu süreçte 'kırmızıya' dönen hisseler toparlanamadı. Bazı hisselerdeki düşüşler ise daha dramatik seviyelerde oldu. Bu düşüşle ilgili SPK inceleme başlattığını duyurmuştu.

Borsa İstanbul'daki bu düşüşe Cumhuriyet Başsavcılığı da dahil oldu.

Borsa İstanbul'daki bu düşüşe Cumhuriyet Başsavcılığı da dahil oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son zamanlarda meydana gelen olağanüstü fiyat hareketleri üzerine, bu fiyat ve miktar dalgalanmalarına neden olan yanıltıcı haberleri üreten ve yayan kişilere yönelik re'sen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada çok yönlü bir soruşturma yürütüleceği açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada çok yönlü bir soruşturma yürütüleceği açıklandı.

Açıklamada 'Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist(Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan ,

maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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