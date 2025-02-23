Borsa İstanbul'daki Sert Düşüşe SPK'nın Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da El Attı

Açıklamada 'Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist(Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan ,

maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.