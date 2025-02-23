Maydonoz Döner’e FETÖ Soruşturması: İtirafçı Olanlara Şirkette Mobbing Yapılmış
Maydonoz Döner’e FETÖ Soruşturması: İtirafçı Olanlara Şirkette Mobbing Yapılmış
Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı. Şirkette mağaza sorumlusu olarak çalışan ve daha önce FETÖ soruşturmasında etkinlik pişmanlık yasasından yararlanan R.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. R.Ö., şirkette kendisine söz verilen hisse payının verilmediğini ve etkin pişmanlıktan yararlanan çalışanlara mobbing uygulandığını söyledi.
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Antalya merkezli 31 şehirde Maydonoz Döner isimli firmaya düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı.
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Şirketin bir şubesinde mağaza sorumlusu olan R.Ö, daha önce kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin ise şubenin sahibi olduğu söyledi.
R.Ö, kendisiyle mağaza müdür M.A arasında geçen konuşmaları da anlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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