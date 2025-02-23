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Maydonoz Döner’e FETÖ Soruşturması: İtirafçı Olanlara Şirkette Mobbing Yapılmış

Maydonoz Döner’e FETÖ Soruşturması: İtirafçı Olanlara Şirkette Mobbing Yapılmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 16:09

Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı. Şirkette mağaza sorumlusu olarak çalışan ve daha önce FETÖ soruşturmasında etkinlik pişmanlık yasasından yararlanan R.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. R.Ö., şirkette kendisine söz verilen hisse payının verilmediğini ve etkin pişmanlıktan yararlanan çalışanlara mobbing uygulandığını söyledi.

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Antalya merkezli 31 şehirde Maydonoz Döner isimli firmaya düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Antalya merkezli 31 şehirde Maydonoz Döner isimli firmaya düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Şirketin işe alımlarda etkin pişmanlıktan yararlanmayan ve FETÖ’ye sadık olan örgüt üyelerini tercih ettiği öğrenildi. 

Döner restoran zincirinde müdür ya da yönetici olarak çalışabileceği, zamanla hissedar olup ekstra para kazanabileceği vaadiyle işe alınan ancak daha önce FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenilince ortaklık verilmeyen R.Ö.’nün savcılıktaki ifadesi dikkat çekti.

Şirketin bir şubesinde mağaza sorumlusu olan R.Ö, daha önce kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin ise şubenin sahibi olduğu söyledi.

Şirketin bir şubesinde mağaza sorumlusu olan R.Ö, daha önce kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin ise şubenin sahibi olduğu söyledi.

R.Ö, mağazada servis elemanı, kurye, dönerci gibi çalışanların örgüt iltisaklarına denk gelmediğini ancak tüm mağazalarda mağaza sorumlularının bir kısmının mahrem hizmet görmüş, bir kısmının da KHK’den ihraç kaydı olan kişiler olduğunu belirtti.

Daha önce kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin mağazada resmi olarak ortaklıkları bulunduğunu belirten R.Ö, “Bu kişilerin 3-4 aylık süreçte çok hızlı bir şekilde büyümeye gittiklerini gördüm. Haklarında yargılama ve ihraç kaydı olan bu kişilerin bu kadar hızlı bir şekilde nasıl büyüdüklerini bilmiyorum.” ifadesini kullandı.

R.Ö, kendisiyle mağaza müdür M.A arasında geçen konuşmaları da anlattı.

R.Ö, kendisiyle mağaza müdür M.A arasında geçen konuşmaları da anlattı.

“Bir gün mağaza müdürü M.A. ile konuştuğumuzda bana kaç yıl ceza aldığımı sordu. Kendisine 1 yıl 6 ay ceza aldığımı belirtince bu tarz bir cezayı nasıl aldığımı, genelde 5 ya da 7 yıl insanların ceza aldığını bana tekrar sordu. Ben kendisine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı o an için söylemedim ancak kendisi benim bu durumda ifade verdiğimi anlamıştı. 

Örgütle bağlantısını bildiğim arkadaşımın referansı ile garson olarak işe başladım. Sonrasında üç farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirilmiştim. Arkadaşım beni davet ederken yüzde 5 hisse payı ile ortak olabileceğimi belirtmişti ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığım öğrenilince hisse verilmedi, önce baskı kuruldu, sonra da işten çıkarıldım.”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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