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FETÖ Operasyonu Düzenlenen Maydonoz Döner’e Kayyum Atandı

FETÖ Operasyonu Düzenlenen Maydonoz Döner’e Kayyum Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 15:27 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 15:45

Sabah saatlerinde döner zinciri Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu düzenlenmiş firmanın sahibinin de içinde bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı. 

Halk TV’de yer alan habere göre; FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile operasyon yapılan Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Şirketin 6 ortağı: Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesi ile Maydonoz Döner'e operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesi ile Maydonoz Döner'e operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya'nın operasyon açıklamasının ardından edinilen son bilgilere göre şirketin 6 ortağı gözaltına alındı:

  • Cuma Dağlı,

  • Engin Kayıkçı,

  • Ömer Faruk Ekim,

  • Yücel Bahri Öntemel,

  • Mehmet Kaşlı,

  • Ömer Şeyhin

Ortaklarla birlikte gözaltına alınan kişi sayısının 353 olduğu belirtildi.

Halk TV’de yer alan habere göre; Türkiye genelinde 410 şubesi olan Maydonoz Döner'e bugün itibari ile kayyum atandı.

Halk TV’de yer alan habere göre; Türkiye genelinde 410 şubesi olan Maydonoz Döner'e bugün itibari ile kayyum atandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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