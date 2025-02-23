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İYİ Parti Heyeti Eski İYİ Partililere Takılan Rozet Sonrası Kongreyi Terk Etti

İYİ Parti Heyeti Eski İYİ Partililere Takılan Rozet Sonrası Kongreyi Terk Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 18:24

AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı. Kongreye birçok parti ve kurumdan da misafir davet edildi. İYİ Parti heyeti de davet edilenler arasındaydı. Ancak İYİ Parti heyeti kongreyi terk etti.

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AKP yeni kongresinde yeni bir MYK belirlerken birçok ismi de kadrosuna kattı.

AKP yeni kongresinde yeni bir MYK belirlerken birçok ismi de kadrosuna kattı.

Dün akşamdan itibaren kulislerde birçok ismin AKP'ye ya da direkt olarak MYK'ya katılacağı iddia ediliyordu. Bugün bu dedikoduların ve iddiaların büyük oranda gerçekleştiğini gördük. İYİ Parti'den de bazı isimler istifa ederek AKP'ye katılmaya devam etti.

İYİ Partili eski isimlere rozet takılması İYİ Parti'nin tepkisini çekti:

İYİ Partili eski isimlere rozet takılması İYİ Parti'nin tepkisini çekti:

İYİ Parti’den istifa edip AKP'ye katılan isimler Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı.

Bu duruma İYİ Parti adına kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan tepki gösterdi.

İki isim eski İYİ Partililere rozet takılacağı anlaşılınca kongreyi terk etti.

İki isim eski İYİ Partililere rozet takılacağı anlaşılınca kongreyi terk etti.

Ofluoğlu bunu 'oy dolandırıcılığı' olarak niteledi. 

Ofluoğlu, “AKP’nin daveti üzerine onların 8’inci olan Genel Kurultayına katılım sağladık. Kongre öncesinde İYİ Parti’den vekil seçilen bazılarının AK Parti’ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay” dedi

"Gidenlere güle güle" diyen Ofluoğlu'nun bu hareketi Başkan Dervişoğlu'nun bilgisi dahilinde yaptığı öğrenildi.

"Gidenlere güle güle" diyen Ofluoğlu'nun bu hareketi Başkan Dervişoğlu'nun bilgisi dahilinde yaptığı öğrenildi.

Ofluoğlu sözlerini 'Biz İYİ Parti'liler olarak güneşin sembolü olan parti rozetimizi; onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle ve cumhuriyet gibi dimdik ayakta durmak için omurgamızla taşımaya ve Türk milletinin, devletinin menfaatlerini önceleyerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi misyonu omuzlarımızda taşıma devam edeceğiz. Gidenlere güle güle, uğurlar olsun.' diyerek noktaladı. 

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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