İYİ Parti Heyeti Eski İYİ Partililere Takılan Rozet Sonrası Kongreyi Terk Etti

Ofluoğlu bunu 'oy dolandırıcılığı' olarak niteledi.

Ofluoğlu, “AKP’nin daveti üzerine onların 8’inci olan Genel Kurultayına katılım sağladık. Kongre öncesinde İYİ Parti’den vekil seçilen bazılarının AK Parti’ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti’ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay” dedi