İYİ Parti Heyeti Eski İYİ Partililere Takılan Rozet Sonrası Kongreyi Terk Etti
İYİ Parti Heyeti Eski İYİ Partililere Takılan Rozet Sonrası Kongreyi Terk Etti
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AKP yeni kongresinde yeni bir MYK belirlerken birçok ismi de kadrosuna kattı.
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İYİ Partili eski isimlere rozet takılması İYİ Parti'nin tepkisini çekti:
İki isim eski İYİ Partililere rozet takılacağı anlaşılınca kongreyi terk etti.
"Gidenlere güle güle" diyen Ofluoğlu'nun bu hareketi Başkan Dervişoğlu'nun bilgisi dahilinde yaptığı öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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