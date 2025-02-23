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İzmir’de Diş Hekimini Vurup Annesine Video Atmıştı: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı

İzmir’de Diş Hekimini Vurup Annesine Video Atmıştı: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 13:49

İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, Düşmez’in 2 yıl önce boşandığı eşiyle yasak ilişki yaşadığını ve iki çocuğunun biyolojik babası olduğunu öğrenince silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

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İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz gün vurulan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez olayında yeni detaylar ortaya çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz gün vurulan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez olayında yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüpheli M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

M.E., diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü.

Mehmet Emrah Düşmez’i vurduktan sonra video çeken ve annesine gönderen şüpheli, “Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Mehmet Emrah Düşmez’i vurduktan sonra video çeken ve annesine gönderen şüpheli, “Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe ekipleri, olay yerinden kaçan M.E.'yi Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Şüpheli M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Silahla vurulan diş hekiminin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Silahla vurulan diş hekiminin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

M.E,'nin diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra videosunu çekip annesine attığı ve annenin durumu polise bildirmesi sonrasında olay yerine polis ekiplerinin geldiği öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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