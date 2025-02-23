İzmir’de Diş Hekimini Vurup Annesine Video Atmıştı: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı
İzmir’de Diş Hekimini Vurup Annesine Video Atmıştı: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı
İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, Düşmez’in 2 yıl önce boşandığı eşiyle yasak ilişki yaşadığını ve iki çocuğunun biyolojik babası olduğunu öğrenince silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
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İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz gün vurulan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez olayında yeni detaylar ortaya çıktı.
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Mehmet Emrah Düşmez’i vurduktan sonra video çeken ve annesine gönderen şüpheli, “Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.
Silahla vurulan diş hekiminin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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