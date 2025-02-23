İzmir’de Diş Hekimini Vurup Annesine Video Atmıştı: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı

Şüpheli M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

M.E., diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü.