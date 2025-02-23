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Ticaret Bakanlığı Yasakladı: Google’da İşletme ve Tesis Yorumları Artık Olmayacak

Ticaret Bakanlığı Yasakladı: Google’da İşletme ve Tesis Yorumları Artık Olmayacak

Google
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 11:44

Ticaret Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun düzenlediği toplantıda vatandaşları ilgilendiren önemli kararlar alındı. Kurul, Google üzerinden yapılan yorumları, ürünü kullanan kişiler dışında yapılan yorumların yanıltıcı olacağı gerekçesiyle yasakladı. Artık Google üzerinde tesislerin veya işletmelerin yorumları yer almayacak.

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Vatandaşların bir ürün alırken veya konaklayacağı otel ile tesisi seçerken en çok baktığı yerlerin başında Google yorumları geliyordu.

Vatandaşların bir ürün alırken veya konaklayacağı otel ile tesisi seçerken en çok baktığı yerlerin başında Google yorumları geliyordu.

Ticaret Bakanlığı, ürünler ve tesisler için internette yapılan yorumların yanıltıcı olabileceğine karar verdi. Kurulun 14 Şubat'taki toplantısında karara bağladığı 205 dosyadan 183'ünün mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.

Kurulun son toplantısından işletmelere 30 milyon lira da para cezası kesildi.

Kurulun son toplantısından işletmelere 30 milyon lira da para cezası kesildi.

Toplantıda vatandaşları ilgilendiren önemli kararlar da alındı. Tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak tecrübelerini yansıttıkları yorum ve derecelendirme uygulamalarının, özellikle bu alanlara ulaşmanın kolay olduğu internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde, diğer tüketicilerin tercihlerini ve satın alma kararlarını etkileyen en önemli kriterlerden biri durumuna geldiğine işaret edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın Google yorumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Ticaret Bakanlığı’nın Google yorumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanamaması nedeniyle doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle, Google, blog sayfaları gibi nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformlar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın, yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Jonathan

Yetmez! Bir sonraki adım akp’li işletmelere kötü yorumları yapanları gözaltına almakta olsun. Hazır kısmi af çıkarmışken.

Kuzey

yahu sacamalamayin dogru bir sey yapildiginda elestirdiginiz zaman samimiyetsiz oluyorsunuz bu defa gercek sorunlari soylediginizde ciddiye alinmiyor.

Bahadır Btr

Bu adamlar çözüm üretmesin abi. Saçmalıyorlar

Kuzey

ne gibi masala sacmalik olan kismini soyle ?