Ticaret Bakanlığı Yasakladı: Google’da İşletme ve Tesis Yorumları Artık Olmayacak
Ticaret Bakanlığı Yasakladı: Google’da İşletme ve Tesis Yorumları Artık Olmayacak
Ticaret Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun düzenlediği toplantıda vatandaşları ilgilendiren önemli kararlar alındı. Kurul, Google üzerinden yapılan yorumları, ürünü kullanan kişiler dışında yapılan yorumların yanıltıcı olacağı gerekçesiyle yasakladı. Artık Google üzerinde tesislerin veya işletmelerin yorumları yer almayacak.
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Vatandaşların bir ürün alırken veya konaklayacağı otel ile tesisi seçerken en çok baktığı yerlerin başında Google yorumları geliyordu.
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Kurulun son toplantısından işletmelere 30 milyon lira da para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı’nın Google yorumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yetmez! Bir sonraki adım akp’li işletmelere kötü yorumları yapanları gözaltına almakta olsun. Hazır kısmi af çıkarmışken.
yahu sacamalamayin dogru bir sey yapildiginda elestirdiginiz zaman samimiyetsiz oluyorsunuz bu defa gercek sorunlari soylediginizde ciddiye alinmiyor.
Bu adamlar çözüm üretmesin abi. Saçmalıyorlar
ne gibi masala sacmalik olan kismini soyle ?
yuh