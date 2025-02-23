Yeni Af Geliyor İddiası: Denetimli Serbestlik Kapsamı Genişleyecek
Yeni Af Geliyor İddiası: Denetimli Serbestlik Kapsamı Genişleyecek
Son günlerde Türkiye’de bulunan cezaevinlerinde kapasitenin çok üzerinde kişinin hapsedildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre ise hükümet koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan denetimli serbestlik yasasını genişletmek istiyor. Meclis gündemine gelecek yargı paketine yapılan ek madde ile 31 Temmuz 2023’ten önce cezası kesinleşmiş olanlar da cezalarının infazını dışarıda tamamlayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Koronavirüs pandemisi sırasında çıkarılan denetimli serbestlik yasasına göre, 31 Temmuz 2023’ten tarihinden sonra cezası kesinleşen mahkumlara af çıkarılmıştı.
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Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, hükümet 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınmasını planlanıyor.
Yasa Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.
“Kısmi af” olarak yorumlanan yasa maddesiyle kaç kişinin serbest kalacağı ise henüz belli değil.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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