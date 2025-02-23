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Yeni Af Geliyor İddiası: Denetimli Serbestlik Kapsamı Genişleyecek

Yeni Af Geliyor İddiası: Denetimli Serbestlik Kapsamı Genişleyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 10:02

Son günlerde Türkiye’de bulunan cezaevinlerinde kapasitenin çok üzerinde kişinin hapsedildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre ise hükümet koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan denetimli serbestlik yasasını genişletmek istiyor. Meclis gündemine gelecek yargı paketine yapılan ek madde ile 31 Temmuz 2023’ten önce cezası kesinleşmiş olanlar da cezalarının infazını dışarıda tamamlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs pandemisi sırasında çıkarılan denetimli serbestlik yasasına göre, 31 Temmuz 2023’ten tarihinden sonra cezası kesinleşen mahkumlara af çıkarılmıştı.

Koronavirüs pandemisi sırasında çıkarılan denetimli serbestlik yasasına göre, 31 Temmuz 2023’ten tarihinden sonra cezası kesinleşen mahkumlara af çıkarılmıştı.

Yasada, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşen ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların cezalarının infazını dışarıda tamamlaması kolaylığı sağlanmıştı. Ancak cezaları daha önce kesinleşen mahkumları kapsamayan bu yasa kamuoyunda eşitsizlik ilkesiyle tartışılıyordu.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, hükümet 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınmasını planlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, hükümet 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınmasını planlanıyor.

Kaynak

Yasa Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

Yasa Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

“Kısmi af” olarak yorumlanan yasa maddesiyle kaç kişinin serbest kalacağı ise henüz belli değil.

“Kısmi af” olarak yorumlanan yasa maddesiyle kaç kişinin serbest kalacağı ise henüz belli değil.

Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirterek “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz” diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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