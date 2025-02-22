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AKP MYK'da Transfer Hareketliliği Var: Yeni İsimlerle AKP Yola Devam Edecek

AKP MYK'da Transfer Hareketliliği Var: Yeni İsimlerle AKP Yola Devam Edecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 23:36

AKP'de uzun süredir kadro değişikliğinden bahsediliyor. Üst üste skandallarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koltukları tartışılıyordu. Ancak beklenen kabine değişikliği gelmedi. Kulislerde konuşulan konu ise AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.

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Kamuoyu uzun süredir bir kabine değişikliği bekliyor ancak bu talep de beklenti de gerçekleşmedi.

Kamuoyu uzun süredir bir kabine değişikliği bekliyor ancak bu talep de beklenti de gerçekleşmedi.

Erdoğan'dan gelecek olası kabine değişikliği için Resmi Gazete bekleyen vatandaşların beklentisi karşılanmadı. Bununla beraber kulislerde Erdoğan'ın yeni bir MYK ile yola devam edeceği konuşuluyor. Yeni MYK ise transferlerin yer aldığı bir yapıda olacak.

Kulislerde konuşulan isimler ise Erdoğan'ın tam manasıyla bir "transfer harekatına" giriştiğini düşündürüyor.

Kulislerde konuşulan isimler ise Erdoğan'ın tam manasıyla bir "transfer harekatına" giriştiğini düşündürüyor.

Erdoğan, İYİ Parti'yi terk ederek parti bünyesine katılan isimlerden, eski futbolculara, eski popçulara birçok ismi MYK'ya alacak.Bu sürpriz isimler sosyal medyada da dönmeye başladı.

İlk sürpriz isim Mesut Özil olacağı iddia ediliyor.

İlk sürpriz isim Mesut Özil olacağı iddia ediliyor.

Özil, Almanya milli takımını seçtiği için o yıllarda büyük tepki almıştı. Almanya milli takımından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye gelen ve daha milliyetçi bir imaj sergileyen Özil'in yeni MYK'da Erdoğan'la yakın olarak çalışacağı iddia ediliyor.

Diğer sürpriz ise şarkılarıyla bilinen Sinan Akçıl...

Diğer sürpriz ise şarkılarıyla bilinen Sinan Akçıl...

Her fırsatta Erdoğan'a hayranlığını dile getiren, Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil dünya için büyük bir şans olduğunu söyleyen Sinan Akçıl da AKP MYK'sında kendine yer bulacak. Sosyal medyada da AKP ve Erdoğan'la ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Akçıl pop müzikten siyasete geçiş yaptı.

Yeni MYK'da görev alması beklenen bir isim de Kürşad Zorlu.

Yeni MYK'da görev alması beklenen bir isim de Kürşad Zorlu.

Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in ayrılığı sonrası soluğu AKP'de alan isimlerden oldu. İYİ Parti Sözcüsü olarak tanınan Zorlu, çok hızlı şekilde rozet takıp AKP grup toplantılarında kendine yer buldu. Onun da yeni MYK'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Listedeki en ilginç isimlerden biri Osmanlı padişahlarından Abdülhamid'in torunu olarak sık sık Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapmak isteyen Nilhan Osmanoğlu...

Listedeki en ilginç isimlerden biri Osmanlı padişahlarından Abdülhamid'in torunu olarak sık sık Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapmak isteyen Nilhan Osmanoğlu...

Abdülhamid'in torunlarından Orhan ve Nilhan Osmanoğlu, AKP'ye yakın fikirleriyle sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Bu ikiliden Nilhan Osmanoğlu'nun AKP'de MYK'ya girerek aktif siyasi kariyerinin başlaması bekleniyor.

MYK'da yer alacağına kesin gözüyle bakılan diğer isim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek...

MYK'da yer alacağına kesin gözüyle bakılan diğer isim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek...

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek'in siyasi kariyerinin bitmesinin ardından aktif siyasette daha fazla rol almaya başladı. Osman Gökçek, aynı zamanda AKP Ankara Milletvekili olarak mecliste görev alıyor. Gökçek'in de MYK'ya gireceği konuşuluyor. 

Diğer isimlerin ise şu şekilde olması bekleniyor: 

Mahir Ünal (asil)

Derya Ayaydın (asil)

Emre Cemil Ayvalı (asil)

Mehmet Umur (asil)

Mevlüt Çavuşoğlu (asil)

Bülent Turan (asil)

Ali İhsan Yavuz (asil)

Osman Nuri Kabaktepe (asil)

İsmail Can Gökbudak (asil)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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