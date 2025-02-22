AKP MYK'da Transfer Hareketliliği Var: Yeni İsimlerle AKP Yola Devam Edecek
AKP MYK'da Transfer Hareketliliği Var: Yeni İsimlerle AKP Yola Devam Edecek
AKP'de uzun süredir kadro değişikliğinden bahsediliyor. Üst üste skandallarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koltukları tartışılıyordu. Ancak beklenen kabine değişikliği gelmedi. Kulislerde konuşulan konu ise AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.
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Kamuoyu uzun süredir bir kabine değişikliği bekliyor ancak bu talep de beklenti de gerçekleşmedi.
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Kulislerde konuşulan isimler ise Erdoğan'ın tam manasıyla bir "transfer harekatına" giriştiğini düşündürüyor.
İlk sürpriz isim Mesut Özil olacağı iddia ediliyor.
Diğer sürpriz ise şarkılarıyla bilinen Sinan Akçıl...
Yeni MYK'da görev alması beklenen bir isim de Kürşad Zorlu.
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Listedeki en ilginç isimlerden biri Osmanlı padişahlarından Abdülhamid'in torunu olarak sık sık Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapmak isteyen Nilhan Osmanoğlu...
MYK'da yer alacağına kesin gözüyle bakılan diğer isim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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