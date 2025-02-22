AKP MYK'da Transfer Hareketliliği Var: Yeni İsimlerle AKP Yola Devam Edecek

AKP'de uzun süredir kadro değişikliğinden bahsediliyor. Üst üste skandallarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koltukları tartışılıyordu. Ancak beklenen kabine değişikliği gelmedi. Kulislerde konuşulan konu ise AKP'nin kabine yerine MYK'da yapılacak değişiklikle yola devam edeceği. Bunun için de hem yeni rozet takılan başka partiden transfer edilen isimler, hem de ilk kez partiye katılan isimlerin adı MYK için geçiyor.