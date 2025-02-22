"Türkiye'de Sağ, Almanya'da Sol" Diyen Gurbetçilerin Tercihleri Değişti: Her Yerde Sağa Oy Veriyorlar
"Türkiye'de Sağ, Almanya'da Sol" Diyen Gurbetçilerin Tercihleri Değişti: Her Yerde Sağa Oy Veriyorlar
Almanya'da yarın erken seçim için sandık başına gidiyor. Sandıkta anketlerde aşırı sağcı AfD'nin ikinci parti olması genel kamuoyunu endişelendiriyor. Türklerin de bu seçimde oylarının rengi tartışılıyor. Aşırı sağcı, gömen karşıtı AfD'nin içinde Türkiye'den iki aday var. Seçmenlerde de küçümsenmeyecek bir ilgi var. Bir akademisyen bu durumu 'Türkiye'de sağa, Almanya'da sola dönemi bitti' diye anlatıyor.
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Almanya yarın sandık başına gidiyor. Kamuoyunda artan sağ oyların endişesi var.
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Almanya'da Türklerin en büyük endişesi ise çifte vatandaşlık haklarının ellerinden alınacağı iddiası.
Almanya'da da dünyanın her yerinde olduğu gibi sağ yükseldikçe merkez sağa göz kırpıyor, sağa kayıyor.
Türkiye'de sağa, Almanya'da sola oy veren Türkiyeli imgesi ise giderek değişiyor.
Peki Türkiye'den gelen göçmenler neden AfD'yi bir seçenek olarak düşünüyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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