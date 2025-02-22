"Türkiye'de Sağ, Almanya'da Sol" Diyen Gurbetçilerin Tercihleri Değişti: Her Yerde Sağa Oy Veriyorlar

BBC Türkçe'ye isim vermeden konuşan Türkiye kökenli göçmenlerin çoğu, son 10 yılda hem Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) hem de Sosyal Demokrat Parti (SPD) hükümetlerinin artan sığınmacı sayısını yönetmede yetersiz kaldığını düşünüyor. Bu nedenle, AfD'ye oy vermenin kendileri için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade ediyorlar.

Son anketler, merkez sağdaki Hristiyan Demokratların (CDU/CSU) yüzde 27 oy oranıyla seçimlerden birinci parti çıkacağını, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) yüzde 20 ile ikinci, Sosyal Demokratların (SPD) yüzde 17 ile üçüncü ve Yeşiller'in de yüzde 12 ile dördüncü sırada olduğunu ortaya koyuyor.