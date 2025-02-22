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Almanya'da Irkçı Parti AfD Oylarını Büyük Oranda Artırdı, Türkiye'den İki İsmi Listelerinde Aday Gösterdiler

Almanya'da Irkçı Parti AfD Oylarını Büyük Oranda Artırdı, Türkiye'den İki İsmi Listelerinde Aday Gösterdiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 18:09

Almanya yarın erken seçim için sandık başında olacak. Aşırı sağcı AfD'nin yükselen oyu ise genel kamuoyunu endişelendiriyor. Avrupa'da birçok ülkede de yükselen sağa Almanya daha hazırlıksız yakalanmış görünüyor. Yüzde 20 oy oranı olduğu düşünülen AfD parlementonun ikinci büyük partisi olabilir. Göçmen karşılığı ve ırkçılıkla politikasını şekillendiren AfD'de Türkiye'den de iki aday yer alıyor. Ancak iç siyaset ve AfD yetkililerin açıklamalarını düşününce bu sürpriz değil.

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Almanya yarın erken seçim için sandıkların başında olacak. Ancak bir kabus ile karşılaşabilirler.

Almanya yarın erken seçim için sandıkların başında olacak. Ancak bir kabus ile karşılaşabilirler.

Avrupa'daki birçok noktada olduğu gibi Almanya'da da bir süredir aşırı sağ yükseliyor. AfD oy oranlarını %20'ye kadar yükseltmiş görünüyor. Anketlerin sonucu gerçekleşirse aşırı sağcı parti mecliste en büyük çocuğunluğu oluşturan ikinci parti olacak. Almanya kamuoyu ise %20'nin sultasına boyun eğmemek için karşı cepheyi güçlendirmeye çalışıyor.

Göçmenleri göndermekten bahseden AfD'nin listesinde ilginçtir ki farklı etnisitelerden aday adayları da vardı.

Göçmenleri göndermekten bahseden AfD'nin listesinde ilginçtir ki farklı etnisitelerden aday adayları da vardı.

Bu aday adayı isimler arasında 2 Türk'ün listelerde kendine yer bulduğu görülüyor. Göçmen karşıtı olan ırkçı bir partide iki Türk'ün ne aradığı sorusu ilk akla gelenlerden. Ancak AfD son dönemde Türklerin oylarına ciddi şekilde talip olduklarını gösteriyor. Hatta öyle ki seçim kampanyalarını bazı bölgelerde Türkçe yapıyorlar. Onlar için Türklerin diğer 'unsurlara' göre daha entegre olmuş görüntüsü kabul edilebilir bir nokta.

İki Türk'ün aday olması başlı başına bir tuhaflık ancak iç siyasetteki dengeler bunun normalleşmesini sağlıyor.

İki Türk'ün aday olması başlı başına bir tuhaflık ancak iç siyasetteki dengeler bunun normalleşmesini sağlıyor.

Aday profilleri de AfD'nin bağrına basacağı cinsten oldu. İki adayın CV'si de dikkat çekici. Biri Türk biri Kürt kökenli Türkiye ile bağları bulunan iki aday AfD adına yarışacak.

Kerim Denis Erdem ve Leyla Bilge bu iki isim olacak.

Kerim Denis Erdem ve Leyla Bilge bu iki isim olacak.

Şırnak doğumlu Leyla Bilgi, dört yaşındayken Almanya'ya geliyor. Kadın hareketinde güçlü bir isim olan Bilge, 'Avrupa'da özellikle Almanya'da şeriata karşı koymalıyız' söylemleri ile dikkat çekiyor. 

İki aday da Avrupa'daki göçmen dalgası ve İslami radikal hareketlerin yükselişinden rahatsızlığıyla biliniyor. İki aday da güvenlik, entegrasyon ve göç politikalarını sertleştirme vaadiyle seçim kampanyasını sürdürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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