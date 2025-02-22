Almanya'da Irkçı Parti AfD Oylarını Büyük Oranda Artırdı, Türkiye'den İki İsmi Listelerinde Aday Gösterdiler
Almanya'da Irkçı Parti AfD Oylarını Büyük Oranda Artırdı, Türkiye'den İki İsmi Listelerinde Aday Gösterdiler
Almanya yarın erken seçim için sandık başında olacak. Aşırı sağcı AfD'nin yükselen oyu ise genel kamuoyunu endişelendiriyor. Avrupa'da birçok ülkede de yükselen sağa Almanya daha hazırlıksız yakalanmış görünüyor. Yüzde 20 oy oranı olduğu düşünülen AfD parlementonun ikinci büyük partisi olabilir. Göçmen karşılığı ve ırkçılıkla politikasını şekillendiren AfD'de Türkiye'den de iki aday yer alıyor. Ancak iç siyaset ve AfD yetkililerin açıklamalarını düşününce bu sürpriz değil.
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Almanya yarın erken seçim için sandıkların başında olacak. Ancak bir kabus ile karşılaşabilirler.
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Göçmenleri göndermekten bahseden AfD'nin listesinde ilginçtir ki farklı etnisitelerden aday adayları da vardı.
İki Türk'ün aday olması başlı başına bir tuhaflık ancak iç siyasetteki dengeler bunun normalleşmesini sağlıyor.
Kerim Denis Erdem ve Leyla Bilge bu iki isim olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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