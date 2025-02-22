Almanya'da Irkçı Parti AfD Oylarını Büyük Oranda Artırdı, Türkiye'den İki İsmi Listelerinde Aday Gösterdiler

Bu aday adayı isimler arasında 2 Türk'ün listelerde kendine yer bulduğu görülüyor. Göçmen karşıtı olan ırkçı bir partide iki Türk'ün ne aradığı sorusu ilk akla gelenlerden. Ancak AfD son dönemde Türklerin oylarına ciddi şekilde talip olduklarını gösteriyor. Hatta öyle ki seçim kampanyalarını bazı bölgelerde Türkçe yapıyorlar. Onlar için Türklerin diğer 'unsurlara' göre daha entegre olmuş görüntüsü kabul edilebilir bir nokta.