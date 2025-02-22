Almanya'da Irkçılar Seçim Sandığından Önce İlk Darbeyi Yeşil Sahada Yedi
Almanya'da Irkçılar Seçim Sandığından Önce İlk Darbeyi Yeşil Sahada Yedi
Avrupa'nın birçok köşesinde olduğu gibi aşırı sağ siyaset Almanya'da da kendini gösteriyor. Almanya'da Afd güçlü bir seçenek olarak yarın sandıktan çıkabilir. Almanya'nın bir bölümü bu duruma karşı kenetlenmiş durumda. Marine Le Pen gelmesin diye Macron'a oy veren Fransızlar'ın Alman versiyonunu burada da görebiliriz. Ancak Afd ilginçtir ki Türk seçmenlerden de oy alabilecek bir parti konumunda. Bu yükselişe sandık öncesi ilk ses yeşil sahadan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya yarın seçime gidiyor. Herkesin korktuğu şey ise ırkçı parti AfD'nin güçlü bir seçenek olarak sandıktan çıkması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya bugün küçük çaplı bir Socrates girişimine şahitlik etti.
Schalke yarın Darmstadt deplasmanına çıkacak ve bu maçta özel bir forma giyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın