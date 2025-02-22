onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Almanya'da Irkçılar Seçim Sandığından Önce İlk Darbeyi Yeşil Sahada Yedi

Almanya'da Irkçılar Seçim Sandığından Önce İlk Darbeyi Yeşil Sahada Yedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 17:31

Avrupa'nın birçok köşesinde olduğu gibi aşırı sağ siyaset Almanya'da da kendini gösteriyor. Almanya'da Afd güçlü bir seçenek olarak yarın sandıktan çıkabilir. Almanya'nın bir bölümü bu duruma karşı kenetlenmiş durumda. Marine Le Pen gelmesin diye Macron'a oy veren Fransızlar'ın Alman versiyonunu burada da görebiliriz. Ancak Afd ilginçtir ki Türk seçmenlerden de oy alabilecek bir parti konumunda. Bu yükselişe sandık öncesi ilk ses yeşil sahadan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya yarın seçime gidiyor. Herkesin korktuğu şey ise ırkçı parti AfD'nin güçlü bir seçenek olarak sandıktan çıkması.

Almanya yarın seçime gidiyor. Herkesin korktuğu şey ise ırkçı parti AfD'nin güçlü bir seçenek olarak sandıktan çıkması.

Almanya'da AfD seçimi kazanamasa bile seçmenin, onların iktidar olabileceğine inanması demek ülkede tüm taşları yerinden oynatabilir. Almanya'da birçok siyasi yapı AfD korkusuna karşı birleşti. Siyasete bulaşmayan birçok kurum ve yapı da bu gidişata sessiz kalamadı.

Almanya bugün küçük çaplı bir Socrates girişimine şahitlik etti.

Almanya bugün küçük çaplı bir Socrates girişimine şahitlik etti.

Socrates, Corinthians'ın yıldızı ve kaptanı olarak takım arkadaşlarıyla birlikte halka ve taraftarlarına 'Oy verin' çağrısı yapmıştı. Diktatörlere çalım atmaktan bahseden Socrates'in başlattığı kampanya dalga dalga yayılmış halk sandıklara gitmişti. Bir benzerini bugün Schalke'den gördük.

Schalke yarın Darmstadt deplasmanına çıkacak ve bu maçta özel bir forma giyecek.

Schalke yarın Darmstadt deplasmanına çıkacak ve bu maçta özel bir forma giyecek.

Schalke bu maçta AfD'nin yükselişinin karşısında net bir tutum sergiliyor. AfD'ye karşı taraftarına ve halka seçimler için çağrı yapıyor. Yarın yani seçim günü giyecekleri formada 'Demokrasiye oy verin! Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı!' yazdığı görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın