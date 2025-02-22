Almanya'da Irkçılar Seçim Sandığından Önce İlk Darbeyi Yeşil Sahada Yedi

Avrupa'nın birçok köşesinde olduğu gibi aşırı sağ siyaset Almanya'da da kendini gösteriyor. Almanya'da Afd güçlü bir seçenek olarak yarın sandıktan çıkabilir. Almanya'nın bir bölümü bu duruma karşı kenetlenmiş durumda. Marine Le Pen gelmesin diye Macron'a oy veren Fransızlar'ın Alman versiyonunu burada da görebiliriz. Ancak Afd ilginçtir ki Türk seçmenlerden de oy alabilecek bir parti konumunda. Bu yükselişe sandık öncesi ilk ses yeşil sahadan geldi.