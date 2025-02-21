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Real Madrid, İçinden Çıkamadığı Arda Güler Konusunda Kararını Verdi

Real Madrid, İçinden Çıkamadığı Arda Güler Konusunda Kararını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 20:34

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmayı başardı. Fenerbahçe'den sonra attığı bu adımla Real Madrid maçlarını dört gözle bekler olduk. Ancak beklentilerimiz karşılık bulmadı. Ancelotti, milli yıldıza bir türlü hak ettiğini düşündüğümüz süreyi vermedi. Israrla Madrid ekibinde kalmak isteyen Arda için artık ayrılık güçlü bir ihtimal.

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Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler için yeni kararlar alındığı iddia edildi

Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler için yeni kararlar alındığı iddia edildi

Todofichajes'te yer alan habere göre Arda ve Real Madrid aşkına kısa bir ara verilebilir. Real Madrid bunun için de daha önce denediği bir yola başvuracak.

15 yaşında Real Madrid'e katılan ancak forma bulamayan Martin Odegaard farklı takımlara kiralık olarak gönderilmişti.

15 yaşında Real Madrid'e katılan ancak forma bulamayan Martin Odegaard farklı takımlara kiralık olarak gönderilmişti.

Martin Odegaard bugünlerde Arsenal'in vazgeçilmez ismi olmuş durumda. Real Madrid'in Heerenven, Vitesse, Real Sociedad ve Arsenal'e kiralanmıştı. Özellikle Sociedad dönemindeki parlayışı ona Premier Lig kapısını aralamış ve Arsenal bonservisini almıştı.

Real Madrid'in benzer bir kariyer planlamasını Arda Güler için de düşündüğü iddia ediliyor.

Real Madrid'in benzer bir kariyer planlamasını Arda Güler için de düşündüğü iddia ediliyor.

Ancelotti, daha fazla süre isteyen Arda'yı oynayabileceği bir kulübe vermek istiyor. Bu kulüplerin başında da Real Sociedad bulunuyor. Arda'nın Real Sociedad'daki performansı sonrası Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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