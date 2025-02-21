Real Madrid, İçinden Çıkamadığı Arda Güler Konusunda Kararını Verdi

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmayı başardı. Fenerbahçe'den sonra attığı bu adımla Real Madrid maçlarını dört gözle bekler olduk. Ancak beklentilerimiz karşılık bulmadı. Ancelotti, milli yıldıza bir türlü hak ettiğini düşündüğümüz süreyi vermedi. Israrla Madrid ekibinde kalmak isteyen Arda için artık ayrılık güçlü bir ihtimal.