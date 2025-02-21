Real Madrid, İçinden Çıkamadığı Arda Güler Konusunda Kararını Verdi
Real Madrid, İçinden Çıkamadığı Arda Güler Konusunda Kararını Verdi
Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmayı başardı. Fenerbahçe'den sonra attığı bu adımla Real Madrid maçlarını dört gözle bekler olduk. Ancak beklentilerimiz karşılık bulmadı. Ancelotti, milli yıldıza bir türlü hak ettiğini düşündüğümüz süreyi vermedi. Israrla Madrid ekibinde kalmak isteyen Arda için artık ayrılık güçlü bir ihtimal.
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Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler için yeni kararlar alındığı iddia edildi
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15 yaşında Real Madrid'e katılan ancak forma bulamayan Martin Odegaard farklı takımlara kiralık olarak gönderilmişti.
Real Madrid'in benzer bir kariyer planlamasını Arda Güler için de düşündüğü iddia ediliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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