onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Mourinho ile Rangers'ı Geçerse İlginç Bir Yolla Finale Gidebilir

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Mourinho ile Rangers'ı Geçerse İlginç Bir Yolla Finale Gidebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 22:39

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i iki maç sonunda 5-2'lik skorla geçti. Bugünse Fenerbahçe için kura heyecanı vardı. Fenerbahçe'nin kurada rakibi İskoçya'dan Rangers oldu. Fenerbahçe'nin kura yolunda ise Mourinho için ilginç bir tablo ortaya çıktı. İngiltere basınında konuşulan bu yolda Mourinho için bambaşka bir meydan okuma olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Avrupa Ligi'nin yeni formatında 24.sırada yer alarak Play Off oynamaya hak kazanmıştı. Play Off turunda da Anderlecht'le eşleşen sarı lacivertliler iki maç sonunda 5-2 ile üst tura adını yazdırdı. Bugün yapılan kura çekiminde ise rakip Rangers oldu.

Kura çekimi ve final yolunda ise Mourinho için sürprizler gizliydi.

Kura çekimi ve final yolunda ise Mourinho için sürprizler gizliydi.

Rangers ile eşleşerek final yolunun zor kısmına düşen Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde birbirinden güçlü rakiplerle eşleşebilir. Bu rakiplerin birbiriyle ve Mourinho ile ilgili de ilginç bir bağı var.

İngiliz basınının "Mourinho'nun İntikam Yolu" adını verdiği final yolundaki detaylar ise şu şekilde:

İngiliz basınının "Mourinho'nun İntikam Yolu" adını verdiği final yolundaki detaylar ise şu şekilde:

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesi galibiyle eşleşecek. Burada Roma ile eşleşebilir. 

Roma'yı geçmesi halinde ise yarı finalde Manchester United ile eşleşebilir. 

Fenerbahçe, bu turu da geçmesi halinde turnuva ağacının diğer tarafından gelecek Tottenham muhtemel rakibi olabliir. 

Roma, Manchester United ve Tottenham; üçü de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı eski takımlar olarak dikkat çekiyor. İngilizler bu nedenle bu final yoluna 'Mourinho'nun İntikam Yolu' adını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın