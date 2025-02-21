Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Mourinho ile Rangers'ı Geçerse İlginç Bir Yolla Finale Gidebilir

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i iki maç sonunda 5-2'lik skorla geçti. Bugünse Fenerbahçe için kura heyecanı vardı. Fenerbahçe'nin kurada rakibi İskoçya'dan Rangers oldu. Fenerbahçe'nin kura yolunda ise Mourinho için ilginç bir tablo ortaya çıktı. İngiltere basınında konuşulan bu yolda Mourinho için bambaşka bir meydan okuma olabilir.