Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Mourinho ile Rangers'ı Geçerse İlginç Bir Yolla Finale Gidebilir
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Mourinho ile Rangers'ı Geçerse İlginç Bir Yolla Finale Gidebilir
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i iki maç sonunda 5-2'lik skorla geçti. Bugünse Fenerbahçe için kura heyecanı vardı. Fenerbahçe'nin kurada rakibi İskoçya'dan Rangers oldu. Fenerbahçe'nin kura yolunda ise Mourinho için ilginç bir tablo ortaya çıktı. İngiltere basınında konuşulan bu yolda Mourinho için bambaşka bir meydan okuma olabilir.
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.
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Kura çekimi ve final yolunda ise Mourinho için sürprizler gizliydi.
İngiliz basınının "Mourinho'nun İntikam Yolu" adını verdiği final yolundaki detaylar ise şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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