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Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakemi Vincic İçin Tepkilere Hacıosmanoğlu Sert Çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakemi Vincic İçin Tepkilere Hacıosmanoğlu Sert Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 21:38

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic için sosyal medyada olumlu olumsuz birçok tepkiyle karşılaşmak mümkün. Bu tepkiler TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na da soruldu. Hacıosmanoğlu'nun olumsuz tepkilere sert çıktığı görülürken Vincic ile ilgili iddiaları da yanıtladı. Vincic'in Mariborlu oluşu üzerine sorulan bir soruya Hacıosmanoğlu'nun yanıtı gündem oldu.

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Pazartesi günü derbi için artık karar verildi ve hakem Slavko Vincic olacak.

Pazartesi günü derbi için artık karar verildi ve hakem Slavko Vincic olacak.

Slavko Vincic, Slovenya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak uluslararası arenada birçok maç yönetti. Vincic, özellikle 2020'den sonra birçok üst düzey maçta görev aldı. Derbiye atanmasının ardından eleştiriler de beraberinde geldi.

HT Spor'da Hacıosmanoğlu'na Vincic ile ilgili bazı eleştiriler soruldu.

HT Spor'da Hacıosmanoğlu'na Vincic ile ilgili bazı eleştiriler soruldu.

Vincic'le ilgili en çok yapılan eleştiri ise hakemin Maribor doğumlu olmasıydı. Bir süre önce Acun Ilıcalı'nın Maribor'u almasını hatırlatarak yapılan yorumlarda Vincic'in tarafsız olamayacağı iddia ediliyordu.

Hacıosmanoğlu ise bu eleştirileri net bir dille reddetti ve "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok." dedi.

Hacıosmanoğlu ise bu eleştirileri net bir dille reddetti ve "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok." dedi.

Hacıosmanoğlu, 'FF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta. Acun Ilıcalı gidip Slovenya'dan Survivor'a yarışmacı alabilir, cazip gelir gider. Bir kişiye bu kadar anlam yüklemenin manası var mı veya herhangi birinin haddine mi?' dedi.

Hakemle ilgili yapılan imaları Hacıosmanoğlu, saçmalık olarak niteledi.

Hakemle ilgili yapılan imaları Hacıosmanoğlu, saçmalık olarak niteledi.

Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamayı 'UEFA'ya ve TFF'ye hakaret bu. Herkesin herkesle bir yerde resimleri var. Bu kadar büyük saçmalık olabilir mi?' diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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