Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakemi Vincic İçin Tepkilere Hacıosmanoğlu Sert Çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Hakemi Vincic İçin Tepkilere Hacıosmanoğlu Sert Çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic için sosyal medyada olumlu olumsuz birçok tepkiyle karşılaşmak mümkün. Bu tepkiler TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na da soruldu. Hacıosmanoğlu'nun olumsuz tepkilere sert çıktığı görülürken Vincic ile ilgili iddiaları da yanıtladı. Vincic'in Mariborlu oluşu üzerine sorulan bir soruya Hacıosmanoğlu'nun yanıtı gündem oldu.
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Pazartesi günü derbi için artık karar verildi ve hakem Slavko Vincic olacak.
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HT Spor'da Hacıosmanoğlu'na Vincic ile ilgili bazı eleştiriler soruldu.
Hacıosmanoğlu ise bu eleştirileri net bir dille reddetti ve "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok." dedi.
Hakemle ilgili yapılan imaları Hacıosmanoğlu, saçmalık olarak niteledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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