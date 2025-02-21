Beşiktaş Zorlu Saha ve Hava Şartlarında Eyüpspor'u 3 Golle Geçti

Beşiktaş haftanın açılış maçında Eyüpspor'a konuk oldu. Kasımpaşa'nın stadı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Eyüpspor şok bir golle öne geçti ancak skoru koruyamadı. Beşiktaş'ın oyunun büyük bölümünde sergilediği futbol üç puanı getirdi. Beşiktaş'ın Solskjaer ile yükselişi sürdü.