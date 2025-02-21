Beşiktaş Zorlu Saha ve Hava Şartlarında Eyüpspor'u 3 Golle Geçti
Beşiktaş Zorlu Saha ve Hava Şartlarında Eyüpspor'u 3 Golle Geçti
Beşiktaş haftanın açılış maçında Eyüpspor'a konuk oldu. Kasımpaşa'nın stadı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Eyüpspor şok bir golle öne geçti ancak skoru koruyamadı. Beşiktaş'ın oyunun büyük bölümünde sergilediği futbol üç puanı getirdi. Beşiktaş'ın Solskjaer ile yükselişi sürdü.
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Beşiktaş soğuk bir İstanbul akşamında Eyüpspor'a konuk oldu. Kara Kartal erken bir golle geriye düştü.
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Golün şokunu atlatan siyah beyazlılar önce yıldız oyuncusu Rafa Silva ile eşitliği sağlamayı başardı.
45+1'de bu kez Rashica ile ağları sarsan Beşiktaş devreyi de 2-1 önde kapattı.
İlk yarıda üç net fırsattan yararlanamayan Immobile ikinci yarıda yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. Semih ikinci yarı girdiği oyunda golle buluşmayı başardı.
Ole Gunnar Soslkjaer ile yükselişi süren Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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