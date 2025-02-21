Slavko Vincic Kararına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Biz de İsteriz" Tepkisi
Slavko Vincic Kararına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Biz de İsteriz" Tepkisi
Pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak. Derbinin hakemi ise uzun zaman sonra bir yabancı hakem olacak. TFF'nin tartışmalı kararı farklı cephelerden tepki almayı sürdürüyor. Son olarak Serdal Adalı da bu konu hakkında yorum yaptı. Adalı, Beşiktaş'ın yok sayılamayacağını dile getirdi.
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Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yendi.
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Eyüpspor maçının ardından Serdal Adalı gündemdeki konulara değindi. Gündeminde Slavko Vincic vardı.
Adalı, aynı zamanda "Kimse Beşiktaş'ı yok sayamaz" dedi.
Adalı, federasyonun şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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