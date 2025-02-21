Slavko Vincic Kararına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Biz de İsteriz" Tepkisi

Serdal Adalı konuyla ilgili açıklamasını 'Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama! Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşünülmez. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin.' diyerek noktaladı.