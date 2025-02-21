onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Slavko Vincic Kararına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Biz de İsteriz" Tepkisi

Slavko Vincic Kararına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Biz de İsteriz" Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2025 - 23:57

Pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak. Derbinin hakemi ise uzun zaman sonra bir yabancı hakem olacak. TFF'nin tartışmalı kararı farklı cephelerden tepki almayı sürdürüyor. Son olarak Serdal Adalı da bu konu hakkında yorum yaptı. Adalı, Beşiktaş'ın yok sayılamayacağını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Solskjaer'in gelişiyle kabuk değiştirmeye başlayan Beşiktaş 8 maçtır yenilmiyor. Yeni hoca ile çıkışa geçen siyah beyazlılar gelecek sezon adına da iyi sinyaller vermeye başladı. Serdal Adalı, devre arasında geleceğe dönük iki isim kadrosuna katarak 'geleceğin Beşiktaş'ı' adına önemli bir adım attı.

Eyüpspor maçının ardından Serdal Adalı gündemdeki konulara değindi. Gündeminde Slavko Vincic vardı.

Eyüpspor maçının ardından Serdal Adalı gündemdeki konulara değindi. Gündeminde Slavko Vincic vardı.

Slavko Vincic'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek olmasına değinen Adalı, 'Biz de yabancı hakem istiyoruz' çıkışında bulundu. Adalı, Türk hakemlerine güvenlerini her fırsatta söylediklerini ancak böyle bir yol açıldığını kaydetti.

Adalı, aynı zamanda "Kimse Beşiktaş'ı yok sayamaz" dedi.

Adalı, aynı zamanda "Kimse Beşiktaş'ı yok sayamaz" dedi.

Adalı, 'Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik.

Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz.' dedi.

Adalı, federasyonun şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

Adalı, federasyonun şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

Serdal Adalı konuyla ilgili açıklamasını 'Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama! Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşünülmez. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin.' diyerek noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın