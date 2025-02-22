onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması ile İlgili Sorulara Yeni Bulgular Eklendi

Ekrem İmamoğlu'nun Diploması ile İlgili Sorulara Yeni Bulgular Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 18:45

Ekrem İmamoğlu'na konuşmaları esnasında açılan soruşturmalar gündem olmayı sürdürüyor. Bugün de daha önce gündeme gelen 'diploma' mevzusu ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. YÖK'ün hazırladığı raporda, diplomanın sahteliğine dair tespitlere yer verildiği belirtilirken, İmamoğlu’nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.Sosyal medyada Gürman Timurhan kullanıcı isimli bir vatandaş konuya dair sorular sorarak konuyla ilgili 'delilik' dedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÖK'ün hazırladığı raporda, diplomanın sahteliğine dair tespitlere yer verildiği belirtilirken, İmamoğlu’nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor. İmamoğlu ile ilgili daha önce de bu iddialar ortaya atılmıştı. Ancak CHP içinde gerçekleşecek ön seçimde adaylığı ön plana çıkan İmamoğlu için diploma gündemi bir kez daha konuşulmaya başlandı. X'te Gürman Timurhan da bu süreci 'delilik' olarak niteledi. Ve birkaç soru ortaya attı.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerli sayıldığı yerleri sıralayan Timurhan şu ifadele yer verdi:

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerli sayıldığı yerleri sıralayan Timurhan şu ifadele yer verdi:

'Ekrem İmamoğlu 1990 - 2014 arasında İstanbul Üniversitesi, YÖK, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yüksek Seçim Kurulu’nun tamamının içinde olduğu bir komplo mu kurmuş?

Daha önce de yazdım

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde bir usulsüzlük yok.

Girne Amerikan Üniversitesi o dönem YÖK tarafından denkliği kabul edilen Southern University üzerinden diploma veriyor

Yani legal açıdan İmamoğlu YÖK tarafından denkliği kabul edilen Southern University öğrencisi. Geçiş başvurusunda bulunuyor.'

Bu diplomanın birçok kurumda geçtiğine ve kabul edildiğini yazan Timurhan tek tek bu kurumları sıraladı:

Bu diplomanın birçok kurumda geçtiğine ve kabul edildiğini yazan Timurhan tek tek bu kurumları sıraladı:

'İstanbul Üniversitesi geçişi kabul ediyor.

İstanbul Üniversitesi geçiş işlemini ve İmamoğlu’nun öğrencisi olduğunu YÖK’e bildiriyor. YÖK kabul ediyor.

Ekrem İmamoğlu okulu bitirip mezun oluyor. İstanbul Üniversitesi mezuniyet belgesi düzenliyor. YÖK bunu da kabul ediyor.

Bu mezuniyet belgesi ile Ekrem İmamoğlu yüksek lisansa başvuruyor. İstanbul Üniversitesi kabul ediyor. YÖK de kabul ediyor.

Ekrem İmamoğlu yüksek lisansı bitiriyor. Yüksek lisansı tamamladığı için yine İstanbul Üniversitesi mezuniyet belgesi düzenliyor. YÖK kabul ediyor.

Ekrem İmamoğlu askere gidiyor. Eğitim durumunu gösteren belgeleri Askeralma Şube Başkanlığı’na sunuyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kabul ediyor.

İlçe Belediye Başkanlığı’na aday oluyor. Eğitim durumunu gösteren belgeleri sunuyor. YSK kabul ediyor.'

İmamoğlu'nun tüm bu kurumlarda bu diploma ile iş yaptığını söyleyen Gürman Timurhan son olarak şunları söyledi:

İmamoğlu'nun tüm bu kurumlarda bu diploma ile iş yaptığını söyleyen Gürman Timurhan son olarak şunları söyledi:

'Yani Ekrem İmamoğlu 20 yaşından 48!yaşına kadar tüm bu kurumlarla işbirliği halinde, hepsinin katkısıyla yüksek lisans mezunu olarak hayatını sürdürmüş, 2019 yılında da İBB adayı olmuş?

Bu kadar saçma sapan bir iddia büyüdü soruşturma noktasına geldi.

Bu deliliği besleyenleri tebrik ediyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın