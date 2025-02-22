Ekrem İmamoğlu'nun Diploması ile İlgili Sorulara Yeni Bulgular Eklendi

'Yani Ekrem İmamoğlu 20 yaşından 48!yaşına kadar tüm bu kurumlarla işbirliği halinde, hepsinin katkısıyla yüksek lisans mezunu olarak hayatını sürdürmüş, 2019 yılında da İBB adayı olmuş?

Bu kadar saçma sapan bir iddia büyüdü soruşturma noktasına geldi.

Bu deliliği besleyenleri tebrik ediyorum.'