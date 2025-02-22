Ekrem İmamoğlu'nun Diploması ile İlgili Sorulara Yeni Bulgular Eklendi
Ekrem İmamoğlu'nun Diploması ile İlgili Sorulara Yeni Bulgular Eklendi
Ekrem İmamoğlu'na konuşmaları esnasında açılan soruşturmalar gündem olmayı sürdürüyor. Bugün de daha önce gündeme gelen 'diploma' mevzusu ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. YÖK'ün hazırladığı raporda, diplomanın sahteliğine dair tespitlere yer verildiği belirtilirken, İmamoğlu’nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.Sosyal medyada Gürman Timurhan kullanıcı isimli bir vatandaş konuya dair sorular sorarak konuyla ilgili 'delilik' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerli sayıldığı yerleri sıralayan Timurhan şu ifadele yer verdi:
Bu diplomanın birçok kurumda geçtiğine ve kabul edildiğini yazan Timurhan tek tek bu kurumları sıraladı:
İmamoğlu'nun tüm bu kurumlarda bu diploma ile iş yaptığını söyleyen Gürman Timurhan son olarak şunları söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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