Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Net Konuştu
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Net Konuştu
CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bu ön seçime de Ekrem İmamoğlu aday olarak katılacak. CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Mansur Yavaş'ın da aday olma konusundaki fikirlerinin olması sebebiyle üçlü zirvede Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelmişti. O zirveden sonuç çıkmamıştı. Yavaş bugün net olarak adaylık konusunda konuştu.
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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimle birlikte çalışmalara başladı.
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Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katılan Mansur Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yavaş ve İmamoğlu adaylığı sürecinde parti içi bölünme iddiaları da bizzat Yavaş tarafından reddedildi.
Yavaş erken seçim takvimin oluşmadığına değinerek "erken" uyarısı da yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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