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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Net Konuştu

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Net Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 20:29

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bu ön seçime de Ekrem İmamoğlu aday olarak katılacak. CHP üyelerinin oyları sonucunda partinin cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Mansur Yavaş'ın da aday olma konusundaki fikirlerinin olması sebebiyle üçlü zirvede Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya gelmişti. O zirveden sonuç çıkmamıştı. Yavaş bugün net olarak adaylık konusunda konuştu.

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CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimle birlikte çalışmalara başladı.

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimle birlikte çalışmalara başladı.

İmamoğlu'nun aday adaylığı konuşuluyor. Ancak Mansur Yavaş da sona yaklaşılırken aday olarak bu yarışta olabilir. Kulislerde birçok söylenti yer alıyor. Parti içi bölünmüşlük görüntüsü verildiği iddia ediliyor. Tüm bu konulara Yavaş son noktayı koydu.

Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katılan Mansur Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katılan Mansur Yavaş, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, 'Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz, partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun partinin enerjisini içeriye harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Yavaş ve İmamoğlu adaylığı sürecinde parti içi bölünme iddiaları da bizzat Yavaş tarafından reddedildi.

Yavaş ve İmamoğlu adaylığı sürecinde parti içi bölünme iddiaları da bizzat Yavaş tarafından reddedildi.

Yavaş, 'Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.' açıklaması yaptı.

Yavaş erken seçim takvimin oluşmadığına değinerek "erken" uyarısı da yaptı.

Yavaş erken seçim takvimin oluşmadığına değinerek "erken" uyarısı da yaptı.

Mansur Yavaş, 'Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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