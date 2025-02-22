Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Adaylığı Konusunda Net Konuştu

Yavaş, 'Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.' açıklaması yaptı.