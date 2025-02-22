Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?
Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı oldu. Konuşmalarının ardından soruşturmalar açılan İmamoğlu'na yeni bir soruşturma açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun diploması tartışılıyor. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta konuyla ilgili ifade vermesi gerekiyor. Sosyal medyada ise İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edilebileceği iddia edildi. Peki YÖK'ün böyle bir yetkisi var mı?
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Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı yolunda ilerlemesiyle birlikte art arda soruşturmalar da açılmaya başladı.
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YÖK'ün diploma iptali konusunda geçmiş yıllarda yapılan açıklama ve araştırmalar bu konuda bilgi veriyor.
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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