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Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 22:55 Son Güncelleme: 22.02.2025 - 22:56

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı oldu. Konuşmalarının ardından soruşturmalar açılan İmamoğlu'na yeni bir soruşturma açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun diploması tartışılıyor. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta konuyla ilgili ifade vermesi gerekiyor. Sosyal medyada ise İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edilebileceği iddia edildi. Peki YÖK'ün böyle bir yetkisi var mı?

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Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı yolunda ilerlemesiyle birlikte art arda soruşturmalar da açılmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı yolunda ilerlemesiyle birlikte art arda soruşturmalar da açılmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan son soruşturma diplomasıyla ilgili oldu. Sosyal medyada da İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edilebileceği iddia edildi. YÖK'ün böyle bir yetkisi olup olmadığı konusunda tartışmalar da beraberinde geldi.

YÖK'ün diploma iptali konusunda geçmiş yıllarda yapılan açıklama ve araştırmalar bu konuda bilgi veriyor.

YÖK'ün diploma iptali konusunda geçmiş yıllarda yapılan açıklama ve araştırmalar bu konuda bilgi veriyor.

Diplomalar, kazanılmış haklar kategorisine girdiği için iptali gibi bir konu yaşanmıyor. YÖK'ün böyle bir yetkisi yok. Kazanılmış haklar iptal edilemiyor. 

Diploma alabilmek için gerekli koşullar sağlanmadan yanlışlıkla verilen diplomalar, aslında hak edilmemiş kabul ediliyor. Bu tür durumlarda, diplomanın iptali genellikle ilgili eğitim kurumu tarafından ya da yargı süreci sonucunda gerçekleştiriliyor.

YÖK bu konuya müdahil olamıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Turan Taşkın Özer, 'YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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