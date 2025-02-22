Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını YÖK İptal Edebilir mi?

Diplomalar, kazanılmış haklar kategorisine girdiği için iptali gibi bir konu yaşanmıyor. YÖK'ün böyle bir yetkisi yok. Kazanılmış haklar iptal edilemiyor.

Diploma alabilmek için gerekli koşullar sağlanmadan yanlışlıkla verilen diplomalar, aslında hak edilmemiş kabul ediliyor. Bu tür durumlarda, diplomanın iptali genellikle ilgili eğitim kurumu tarafından ya da yargı süreci sonucunda gerçekleştiriliyor.

YÖK bu konuya müdahil olamıyor.