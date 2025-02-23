Sebep "Kız İsteme": Mardin’de 2 Ailesi Arasında Savaş Gibi Kavga
Sebep "Kız İsteme": Mardin’de 2 Ailesi Arasında Savaş Gibi Kavga
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Olay Mardin’in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
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2 aile arasında kız isteme sebebiyle çıkan kavga ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Millet yapay zekayla uğraşıyor, uzayda hayat arıyor bizimkiler hala aşiret, kız alıp verme, töre namus intikam
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