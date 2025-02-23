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Sebep "Kız İsteme": Mardin’de 2 Ailesi Arasında Savaş Gibi Kavga

Sebep "Kız İsteme": Mardin’de 2 Ailesi Arasında Savaş Gibi Kavga

Mardin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 09:28

Mardin’de kız isteme nedeniyle 2 aile arasında kavga çıktı. Aileler arasında çıkan tartışmada silahalar da patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Olay Mardin’in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Olay Mardin’in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre kız isteme için komşularının evine giden aile ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kız isteme sebebiyle başlayan kavga büyürken, iki aile de silaha başvurdu. İhbar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

2 aile arasında kız isteme sebebiyle çıkan kavga ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

2 aile arasında kız isteme sebebiyle çıkan kavga ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca olayda 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servisi görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlilerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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haciali

Düğün ne zaman

houseof

Millet yapay zekayla uğraşıyor, uzayda hayat arıyor bizimkiler hala aşiret, kız alıp verme, töre namus intikam

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