Türklerin ve Elon Musk'ın Almanya Seçimlerinde Desteklediği Parti: Aşırı Sağcı AfD Partisi

Almanya, bugün seçim için sandık başına gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi belirlemek için oy kullanacak. Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk de oy kullanacak. Seçimlerde 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) partisinin bir sürpriz yapması bekleniyor. Son seçim anketlerine göre AfD oy oranlarını artırmış gibi görünüyor. Türkler arasından aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD'ye oy vereceğini söyleyen kişiler de bulunuyor.

ABD seçimlerinin en önemli ismi, Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da AfD'nin kazanması gerektiğini, Almanya'yı yalnızca AfD'nin kurtarabileceğini söylüyor.

İşte AfD ve Almanya seçimleri hakkında bilmeniz gerekenler...