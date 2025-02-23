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Türklerin ve Elon Musk'ın Almanya Seçimlerinde Desteklediği Parti: Aşırı Sağcı AfD Partisi

Türklerin ve Elon Musk'ın Almanya Seçimlerinde Desteklediği Parti: Aşırı Sağcı AfD Partisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 10:00

Almanya, bugün seçim için sandık başına gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi belirlemek için oy kullanacak. Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk de oy kullanacak. Seçimlerde 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) partisinin bir sürpriz yapması bekleniyor. Son seçim anketlerine göre AfD oy oranlarını artırmış gibi görünüyor. Türkler arasından aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD'ye oy vereceğini söyleyen kişiler de bulunuyor. 

ABD seçimlerinin en önemli ismi, Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da AfD'nin kazanması gerektiğini, Almanya'yı yalnızca AfD'nin kurtarabileceğini söylüyor.

İşte AfD ve Almanya seçimleri hakkında bilmeniz gerekenler...

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Almanya bugün sandık başına gidiyor.

Almanya bugün sandık başına gidiyor.

Kasım aylarında alınan erken seçim kararının ardından Almanya 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde 59 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde toplam 29 parti yer alacak. Toplam 7 aday arasında önplana çıkan 4 farklı isim bulunuyor.

Almanya'daki seçimin adayları

Almanya'daki seçimin adayları

Seçimlerde göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD'nin bir sürpriz yapması bekleniyor. Radikal sağda yer alan AfD'nin ciddi bir oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyor. Sosyal medyada popülerleşen AfD'nin yanısıra seçimlerde ön plana çıkan adaylar ve partileri ise şu şekilde:

  • CDU/CSU: Friedrich Merz

  • SPD: Olaf Scholz

  • AfD: Alice Weidel

  • Die Grünen: Robert Habeck

  • BSW: Sahra Wagenknecht

  • FDP: Christian Lindner

  • Die Linke: Heidi Reichinnek ve Jan van Aken

Son seçim anketlerinde AfD'nin oy oranını artırdığı görülüyor.

Son seçim anketlerinde AfD'nin oy oranını artırdığı görülüyor.

Seçim anketlerinde birinci olan parti Angela Merkel'in eski partisi Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) oldu. CDU/CSU'nun yüzde 27'lik bir oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan aşırı sağcı AfD'nin oy oranlarını artırarak seçimleri yüzde 20 oy oranı ile ikinci parti olarak tamamlayacağı tahmin ediliyor. SPD’nin ise üçüncü parti olması bekleniyor.

Röportajlara katılan birçok Türk seçmen ise oyunu AfD'ye vereceğini belirtiyor;

AfD'nin destekçileri yalnızca Almanya'da değil.

AfD'nin destekçileri yalnızca Almanya'da değil.

ABD seçimlerinde Trump'ın destekçisi olarak ön plana çıkan Elon Musk, Ocak ayında AfD Partisi’nin başbakan adayı ve Eş Başkanı Alice Weidel’in Halle kentindeki seçim kampanyasına canlı olarak katıldı.

Elon Musk, AfD'nin Almanya için bir umut olduğunu belirtti, partinin seçim çalışmalarını övdü ve “Almanya’nın parlak geleceği için mücadele edin” sözleriyle dikkat çekti.

Weidel, ABD seçimlerinde kullanılan 'Make America Great Again' sözlerini Almanya'ya uyarlayarak 'Biz de Almanya’da ülkemizi yeniden harika yapıyoruz. 'Make Germany Great Again' dedi.

Elon Musk seçmenlere atalarının günahlarından kendilerinin sorumlu olmadığını dile getirdi.

Elon Musk seçmenlere atalarının günahlarından kendilerinin sorumlu olmadığını dile getirdi.

'Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğin' belirten Elon Musk, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedelerinin günahlarından sorumlu olmadığını dile getirdi. 

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Musk'ın bu sözlerinin 'Nazi suçlarından kaynaklanan suçluluk duygusunun unutulmasına yönelik' olduğunu belirterek bu tavrın 'tanıdık' ve 'ürkütücü' olduğunu vurguladı.

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Almanya'da seçim gününün yaklaşmasıyla beraber Musk da paylaşımlarını artırarak özellikle göçmenlerle ilgili farklı söylemlerde bulundu.

Almanya'da seçim gününün yaklaşmasıyla beraber Musk da paylaşımlarını artırarak özellikle göçmenlerle ilgili farklı söylemlerde bulundu.
twitter.com

Göçmenlerle ilgili olumsuz haberleri paylaşan isim 'Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir' dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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