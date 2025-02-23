Türklerin ve Elon Musk'ın Almanya Seçimlerinde Desteklediği Parti: Aşırı Sağcı AfD Partisi
Türklerin ve Elon Musk'ın Almanya Seçimlerinde Desteklediği Parti: Aşırı Sağcı AfD Partisi
Almanya, bugün seçim için sandık başına gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi belirlemek için oy kullanacak. Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk de oy kullanacak. Seçimlerde 'Almanya İçin Alternatif' (AfD) partisinin bir sürpriz yapması bekleniyor. Son seçim anketlerine göre AfD oy oranlarını artırmış gibi görünüyor. Türkler arasından aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD'ye oy vereceğini söyleyen kişiler de bulunuyor.
ABD seçimlerinin en önemli ismi, Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da AfD'nin kazanması gerektiğini, Almanya'yı yalnızca AfD'nin kurtarabileceğini söylüyor.
İşte AfD ve Almanya seçimleri hakkında bilmeniz gerekenler...
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Almanya bugün sandık başına gidiyor.
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Almanya'daki seçimin adayları
Son seçim anketlerinde AfD'nin oy oranını artırdığı görülüyor.
AfD'nin destekçileri yalnızca Almanya'da değil.
Elon Musk seçmenlere atalarının günahlarından kendilerinin sorumlu olmadığını dile getirdi.
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Almanya'da seçim gününün yaklaşmasıyla beraber Musk da paylaşımlarını artırarak özellikle göçmenlerle ilgili farklı söylemlerde bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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