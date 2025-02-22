Almanya Yarın Sandık Başına Gidiyor: Türkler Hangi Partiye Oy Verecek?

Almanya yarın (23 Şubat Pazar) seçime gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD: Alternative für Deutschland) partisinin sürpriz çıkış yapması bekleniyor. 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya’da yaklaşık 1 milyon Türk kökenli vatandaş oy kullanacak.

Peki Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? “Avrupadan” isimli Almanya’dan yayın yapan YouTube kanalında sokağa çıkıldı ve “23 Şubat’taki seçimlerde kime oy vereceksiniz?” diye soruldu.

Göçmen karşıtı AfD’ye oy vereceğini söyleyen Türkler de var, oy kullanmadığını belirten de. İşte Almanya sokaklarında Türklerin seçim tercihleri.

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