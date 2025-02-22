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Almanya Yarın Sandık Başına Gidiyor: Türkler Hangi Partiye Oy Verecek?

Almanya Yarın Sandık Başına Gidiyor: Türkler Hangi Partiye Oy Verecek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 12:24

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Almanya yarın (23 Şubat Pazar) seçime gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD: Alternative für Deutschland) partisinin sürpriz çıkış yapması bekleniyor. 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya’da yaklaşık 1 milyon Türk kökenli vatandaş oy kullanacak. 

Peki Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? “Avrupadan” isimli Almanya’dan yayın yapan YouTube kanalında sokağa çıkıldı ve “23 Şubat’taki seçimlerde kime oy vereceksiniz?” diye soruldu. 

Göçmen karşıtı AfD’ye oy vereceğini söyleyen Türkler de var, oy kullanmadığını belirten de. İşte Almanya sokaklarında Türklerin seçim tercihleri. 

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Almanya yarın sandık başına gidiyor. 59 milyon seçmen oy kullanacak.

Almanya yarın sandık başına gidiyor. 59 milyon seçmen oy kullanacak.

Almanya’da kasım aylarında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu 3'lü koalisyon, Scholz'un Maliye Bakanını görevden almasının ardından erken seçim kararı almıştı. Almanya, 23 Şubat Pazar günü sandık başına gidiyor.

Seçime 29 parti katılacak. Göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’nin sürpriz çıkış yapması bekleniyor.

Seçime 29 parti katılacak. Göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’nin sürpriz çıkış yapması bekleniyor.

2013 yılında kurulan AfD, göçmen karşıtı politikalarıyla biliniyor. Radikal sağda konumlanan AfD’nin ciddi bir oy oranına ulaşması bekleniyor. 

Fotoğraf: AfD Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel.

Almanya’da anketler ne diyor?

Almanya’da anketler ne diyor?

Almanya’da anketlere göre merkez sağda yer alan Angela Merkel'in eski partisi Hristiyan Demokratların (CDU/CSU) yüzde 27 oy alması bekleniyor. CDU seçimden birinci çıkacağı tahmin edilirken AfD’nin yüzde 20 ile ikinci, SPD’nin ise üçüncü parti olması bekleniyor.

Peki, Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? Türkler arasında AfD’ye sempati duyanlar ve göçmen karşıtı partiye oy vereceğini söyleyenler bulunuyor.

Peki, Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? Türkler arasında AfD’ye sempati duyanlar ve göçmen karşıtı partiye oy vereceğini söyleyenler bulunuyor.

3 milyonu aşkın Türk’ten 1 milyonu oy kullanabilecek. Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay, AFP’ye yaptığı açıklamada, “AfD, doğrudan Türkçe seçim kampanyası yürüten tek parti ve özellikle de Tiktok'ta genç insanlara hitap ediyor” dedi.

“Avrupadan” isimli YouTube kanalı, Almanya’daki Türklere hangi partiye oy vereceğini sordu. İşte Almanya'daki Türkler'in tercihleri.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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