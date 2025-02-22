Almanya Yarın Sandık Başına Gidiyor: Türkler Hangi Partiye Oy Verecek?

Almanya yarın (23 Şubat Pazar) seçime gidiyor. Halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD: Alternative für Deutschland) partisinin sürpriz çıkış yapması bekleniyor. 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya’da yaklaşık 1 milyon Türk kökenli vatandaş oy kullanacak.
Peki Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? “Avrupadan” isimli Almanya’dan yayın yapan YouTube kanalında sokağa çıkıldı ve “23 Şubat’taki seçimlerde kime oy vereceksiniz?” diye soruldu.
Göçmen karşıtı AfD’ye oy vereceğini söyleyen Türkler de var, oy kullanmadığını belirten de. İşte Almanya sokaklarında Türklerin seçim tercihleri.
Almanya yarın sandık başına gidiyor. 59 milyon seçmen oy kullanacak.
Seçime 29 parti katılacak. Göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’nin sürpriz çıkış yapması bekleniyor.
Almanya’da anketler ne diyor?
Peki, Almanya’daki Türkler hangi partiye oy verecek? Türkler arasında AfD’ye sempati duyanlar ve göçmen karşıtı partiye oy vereceğini söyleyenler bulunuyor.
“Avrupadan” isimli YouTube kanalı, Almanya’daki Türklere hangi partiye oy vereceğini sordu. İşte Almanya'daki Türkler'in tercihleri.
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