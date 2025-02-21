Gazeteci Fatih Altaylı Yeni Anket Başlattı: Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı Olmalı?
Gazeteci Fatih Altaylı Yeni Anket Başlattı: Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı Olmalı?
CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleme heyecanı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yaptı. 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde İmamoğlu tek aday. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını belirtmişti.
Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından bir anket gerçekleştirdi. Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerine yer vererek “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” diye sordu.
Ankette 7 saatte 151 bin kullanıcı oy kullandı. Peki anketin ilk 7 saatinde hangi isim öne çıktı?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için ön seçim başvurusunu gerçekleştirdi.
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İmamoğlu’nun başvurusunun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yapacağı hamle merak ediliyor.
"İmamoğlu mu Yavaş mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken gazeteci Fatih Altaylı da bu soruyu takipçilerine yöneltti.
151 bin oy kullanıldı: Mansur Yavaş önde.
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Peki sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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